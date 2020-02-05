WDJ狗糧推介│2020年狗糧榜出爐　即睇50個香港有售推薦品牌

近年不時發生寵物糧被驗出超標事件，一眾狗主在選擇狗糧時都要特別留意。最近全球權威寵物雜誌《World Dog Journal》便公布了2020狗糧推薦名單，寵主可透過這名單得到一些啟示，或許能在你挑選狗糧時，提供更明確方向。

狗糧好與壞絕對可以影響狗狗健康。

WDJ權威可靠？

WDJ全寫是Whole Dog Journal，是美國著名的寵物雜誌，他們一直被大眾所信賴，原因是他們不是依靠廣告收入贊助，而是真的靠讀者訂閱來支持營運，因此每年評選出來的狗糧名單，都被認為是最具公信力！

WDJ每年會公布經他們評測後，認為是值得推薦的狗糧名單，這個名單每項產品都是獨立的，即是如果該廠同時有生產狗糧和貓糧，他們評估時是會完全分開，不會因它是大品牌而盲目推薦。

2020年入選狗糧

本年度WDJ挑選了64款優質狗糧，當中包括知名狗糧「Fromm」、「Orijen」、「Merrick」，其中有51款更於香港有售，而《香港01》便為大家整理了這51款入選狗糧！

PINNACLE狗糧入圍2020年度WDJ推薦狗糧。

▾▾▾點撃圖片放大：看其餘50款香港有售的WDJ 2020年推薦狗糧▾▾▾

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評選標準

WDJ在替寵主挑選狗糧時有其獨特的標準，包括：【1】要含有高品質的動物蛋白；【2】拒絕含有任何肉類副產品或禽類副產品；【3】拒絕含有未被詳細標明種類的脂肪或蛋白；【4】對全穀類及蔬菜的類更留心其質量；【5】拒絕含任何人工色素、香味添加劑與防腐劑的狗糧；【6】拒絕含任何增甜劑的飼糧。

多重準則挑選出來的狗糧就最安心。

每隻狗狗需求有別

還有一點要留心，WDJ是按狗糧廠商提供的資料去作出評價，因此如果廠商沒有提供資料，便不會榜上有名。

但要記著，狗狗和人類一樣，會隨著身體的成長而有不同的營養需求。例如未成年的幼犬要促進肌肉、骨骼的成長，在飲食上應注意蛋白質的攝取。隨著狗狗年紀大，新陳代謝較慢，活動量也不多，這時便要控制好卡路里的攝取，避免對身體器官產生負擔。如大家在選擇狗糧時有疑問，應向獸醫諮詢專業意見，這才能為狗狗提供最合適的糧食。

許多人類的美食，對狗狗來說都是無益，甚至是有毒。這裡搜羅了13款狗狗能吃的人類食物，下次吃這些東西時，也能分享少許給狗狗吃！