【狗揀飲擇食】學會這6招　狗狗從此不再挑食

狗狗食慾不好，總是不吃飯會死嗎？慣例先分析這個提問本身。 食慾不好——是看到什麼都不想吃，還是就不吃平時經常吃的狗糧，但其他零食還是會吃？ 總是不吃飯——餵的是米飯還是只是用「飯」替代了狗糧的叫法而已？

如果狗狗只是不吃平時經常餵的狗糧，米飯，但其他東西照吃不誤，那麼只能算作挑食，不算是食慾不好，只是沒有吃上牠想吃的東西，就不樂意去吃了，這種挑食問題如何解決，下面會說到。

如果狗狗是什麼都不吃，看見什麼都沒興趣吃。那麼就要留意牠的精神狀態了，如果牠的精神狀態很正常，行動力也正常，喝水排便也正常，那麼餓不了兩三天，牠還是會吃東西的。如果連續好多天都這樣狀態，那麼肯定就是身體狀態有異常了，必須帶去醫院進行詳細的檢查，確認什麼原因導致的不進食，開頭的「食慾不好」可能只是疾病不適帶來的一個症狀而已，不儘早解決可能會有生命危險。

如果狗狗是什麼都不吃，看見什麼都沒興趣吃，那麼就要留意牠的精神狀態了。（Caleb Fisher/Unsplash）

如果是疾病原因導致的，不要想著狗狗很耐餓，就看能餓多久不吃，因為這已經不單純是扛餓的問題，而是身體有其他疾病需要被治療，否則會惡化，更加是因為沒有進食，沒有營養補充，惡化情況可能更快速更嚴重。

狗狗扛餓，主要是在野外生存時，不得已的情況，再扛餓也會讓身體變虛弱，所以不要讓自己的狗狗承受不必要的痛苦，有問題儘早求醫。

最後說說如何糾正狗狗挑食的習慣：

作為主人要做的就是，讓狗狗在規定的時間內吃完你餵的糧食，如果不吃，那就拿走。狗狗很快會發現，如果牠不在規定的時間內吃完你餵的糧，牠就沒得吃了。

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