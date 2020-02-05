武漢肺炎│Home Office工作效率急降　網民56張圖揭被貓騷擾慘況

因應本港武漢肺炎個案持續增加，政府及不少私人公司均建議僱員在家工作，避免外出。但Home Office對貓奴來說，也許是個「幸福」的難題，因主子總會千方百計妨礙他們工作。

武漢肺炎疫情仍未受控，為免人群聚集交叉感染，不少僱主均建議員工在家工作。Home Office對打工仔而言當然是好事，不但可節省交通時間，更可節省口罩！但相對地，Home Office或會使員工效率降低，尤其是家中有貓主子的員工，因主子總以阻人工作為樂。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓奴在網上呻主子是Home Office的最大阻礙。（Facebook@天下貓貓一樣貓）

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不少公司均宣布從星期一（3日）起在家工作，但有網民當晚已發現Home Office的最大敵人就是貓主子，並在網上發文訴苦，隨即引起眾多貓奴共鳴。網民紛紛貼出主子阻撓工作的相片，方法層出不窮，包括睡在手提電腦上、踩在鍵盤上、霸佔椅子、阻擋電腦屏幕等等，無間斷地滋擾貓奴。有貓奴笑言鍵盤已變成「主子的舞台」，深怕牠會傳出亂碼電郵。

貓奴們笑言工作效率已跌至零：「Home Office係做唔到野㗎，又踩電腦，又痾屎，又暴走，又亂叫。」有醒目貓奴則分享妙計，指成功以暖爐引開主子，好讓自己能專心工作。看來，Home Office的最大得益者似乎是主子，不但多了手提電腦為玩具，更有奴才在旁隨時候命。

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