柴犬婆婆兩年挨5次手術　飼主一個信念　決心不放棄摯親

面對難纏的病魔，有人選擇消極面對，但也有人選擇盡力對抗。一頭11歲的柴犬因罹患乳糜胸，兩年多來共進行了5次手術，每日與病魔奮戰，只為從死神手中偷取更多日子，繼續陪伴飼主。

現年11歲的柴犬「養樂多」兩年前患上乳糜胸，至今牠先後經歷了5次手術，身體早已千瘡百孔。為了能共度更多日子，不止養樂多每天也在掙扎求存，其飼主亦不惜花費數十萬台幣為牠做手術。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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養樂多年邁的身軀熬了一次又一次的手術，意志十分頑強。其飼主向《香港01》透露，養樂多每次術後也會鬱悶數天，然後便會重拾活力。望著愛犬滿身的刀痕，飼主心如刀割，經常不禁低泣，「每看著牠被抱進手術室時，是我最心酸，最不捨的時刻。怕稍有不慎，我會失去牠。」雖然康復機會渺茫，但飼主從未想過放棄，「可是不救牠，我於心不忍。因為她是我們女兒，只要有機會，我就不放棄，縱使牠們壽命只有短短10到20年！」

兩年前確診 飼主花60萬求醫

養樂多在9歲時確診乳糜胸，即胸腔有淋巴液積聚，易導致咳嗽、呼吸困難、厭食等問題，這種病症較常在柴犬及阿富汗獵犬身上發生。牠的飼主得悉確診消息後難以置信，遂繼續帶牠四處求醫，多番確認是否真的患病。兩年多以來，飼主約花費了60萬台幣（約16萬港幣）醫療費，但她絲毫沒因此萌生退縮的念頭：「我不擔心手術費用高，我只希望手術後能幫牠找回健康。」

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