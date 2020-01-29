柴犬被棄變暴君每天咬主人　兩年後性格竟然大逆轉

每隻狗狗，如果沒有受過訓練的話，在行為上便容易與你的預期有所落差。但只要你肯花心思時間，好好教導牠們的話，便一定會有所改變。 有網民便分享了他的柴犬改變故事，從原本很兇會咬人，到最後變成喜歡親人的小天使，這一切的改變，全因為網民的耐心與愛。

怎樣也不像是愛咬人的柴犬！（fb@柴犬香港俱樂部＊Hong Kong Shiba Club＊）

近日，有網民在Facebook社交群組「柴犬香港俱樂部＊Hong Kong Shiba Club＊」分享了他的養柴犬經歷。剛把柴犬接回家時，牠是暴君般會亂發脾氣，但經兩年的悉心訓練，與狗狗間建立感情默契，如今狗狗已變成小天使般，更要你抱着牠睡呢！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看這柴犬的改變，最終牠能與主人快樂地生活，實在很感恩】

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Kim在Facebook群組裏分享了自己的故事，他表示狗狗是兩年前從義工手裏接回來的，當時狗狗已3歲，但因屢次咬前主人因此給棄養。在Kim把狗狗帶回家中後，已發現狗狗很兇，不給人摸，也不聽從任何指令。

首一個月裏，Kim和太太已被狗狗咬了近20次，每次都是相當用力，幾乎是不見血不收口。而且牠一直只睡在家大門口，感覺上就是牠不想生活在這裏，這一切行為都令Kim感到氣餒。

送回後果是安樂死

一個月後情況仍未改變，於是Kim致電給義工救助。但義工表示，如果把狗狗送回去，就表示只能送牠安樂死，因為根本沒有家庭會接納這樣的狗狗。

Kim與太太商討後，平心靜氣下來，實在不忍心就這樣令一條生命被消失，於是咬緊牙關，決定用耐性與愛心去感動狗狗。

兩年間，Kim與太太一直摸索狗狗的脾氣，嘗試用不同的方法，去令狗狗明白到他們沒惡意，只是想狗狗生活得開心。每天花兩個小時和牠一起散步，和牠玩不同的遊戲，就連餵糧，也是一粒一粒地耐心去餵，令牠感到主人對牠的愛。

柴犬主人分享了他的馴養故事。（facebook截圖）

暴君變天使

就這樣，兩年時間過去了，狗狗終於從一個暴君，變成貼心的小天使。從前不讓你摸，現在整天要扭抱；從前你靠近牠便呲牙咧嘴，如今牠甚至會讓你擁着一起入睡。一切的改變，主人看在心裏很感慨。

Kim在文末更表示，「領養不棄養，不是口裏說說罷了」，而他便是身體力行，縱然在領養過程中遇到挫折，但他沒有放棄狗狗，反而盡心盡力去克服問題，最終柴犬徹底改變了，成為家中不能缺少的一份子。

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