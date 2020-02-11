貴婦狗咬鈔票勒索主人　老媽用這東西取回血汗錢

現時不少店舖也有毛孩店長駐場，也許因每天見的人和事更多，這群毛孩通常也會較機靈。日前，一名網民在光顧髮廊時，貴婦狗店長不但懂衝出來收錢，而且更懂得用鈔票向飼主換取零食，醒目行為惹笑網民。

台灣一名網民早前在網上發文，指她在髮廊遇上了一位聰明的狗店長，竟然懂得用鈔票換取零食，令她大感驚喜。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（Facebook@Lee Hsuan）

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網民Lee Hsuan上周光顧髮廊，店內有一位棕色貴婦狗店長。就在該網民準備結帳離開時，她一手拿著100元的台幣鈔票，然後喊著「來收錢錢」，貴婦狗就隨即從角落裏竄出。貴婦狗目不轉睛地盯著她手上的紙幣，然後一躍咬走紙幣。貴婦狗其後立即逃走到梳化上，嘴巴則緊緊咬著鈔票。牠的飼主見狀，馬上放下一塊肉條，但狗狗仍然不為所動。無奈之下，飼主只好再拿出另一塊肉條並再次嘗試，起初狗狗還是不願鬆口，但數秒後終鬆開了口，高興地低頭吃得津津有味。

該名網民將整個過程拍下，並與其他網民分享，發文寫道：「在美髮店遇到會收錢的店狗，也太可愛了吧！主人要把錢錢拿走，還必須拿肉肉來換！」貴婦狗的聰明舉動也令網民感到意外，笑言：「一個肉肉還不肯鬆嘴」，大讚牠機靈。

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