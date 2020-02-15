【公雞當寵物】懂做鬧鐘定時喚醒主人　網民驚呼：我也要一隻

除了熱門的貓狗外，也有很多人選擇飼養較特別的寵物，如蛇類、守宮、甚至是鴨子等等。台灣一名網民日前在網上分享愛寵的影片，隨即引來近千人留言，全因她所養的竟然是一頭公雞。

上周三（5日），網民「紀心心」在網上群組分享愛寵的影片，並形容牠是「我家又準時又盡責的鬧鐘」，引起網民熱議。片段中那頭跳上床大聲鳴叫的公雞正是該網民的愛寵，名叫「蔡晃晃」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網民「紀心心」養了一頭公雞作為寵物。（受訪者提供）

紀心心在接受《香港01》訪問時表示，她和丈夫在2018年6月開始飼養蔡晃晃。當日，她的丈夫恰好在家門外抽煙，出生沒多久的蔡晃晃竟主動上前跟著她丈夫回家。夫婦二人過往也曾在救起野鳥後放生，但因晃晃年紀太小，他們不忍就此放生，於是便決意收養晃晃。他們在屋內飼養晃晃，在客廳放置屬於牠的籠子，待遇絕不比貓狗差。

▼▼▼▼▼點擊圖片放大看，看看飼養公雞的生活會是怎樣▼▼▼▼▼

+ 18 + 17 + 16

懂得掌握啼叫時機的絕技

在晃晃兩個多月大時，牠就開始本能地啼叫，紀心心笑言：「小時候看牠長的那麼秀氣，還以為是母雞。」自此，晃晃就成為了他們家中最可靠的鬧鐘。紀心心亦大讚晃晃聰明：「說過幾次要等爸爸的鬧鐘響了之後才能叫，牠就聽懂了。」自開始飼養晃晃後，紀心心坦言已戒掉進食新鮮雞，現時只會吃急凍雞腿。雖然把雞當成寵物甚為罕見，但紀心心直言身邊的朋友均對這決定表示支持，有些更會認為他們很酷。

網民們看到晃晃的影片後大感好奇，紛紛在貼文留言，「被叫醒後又無法按掉再賴床的活鬧鐘」、「我也好想養一隻，超級需要」、「我無法想像你為何這麼酷」、「標準立體感鬧鐘」、「如果主人有起床氣就被抓去燉了」。

▼▼▼▼▼除了公雞外，其實鴨子也可作為寵物，甚至可當BB保母，點圖放大看▼▼▼▼▼