狗狗被瀝青覆蓋險死　8義工合力救回　清潔後發現牠是「超美狗」

生命都是平等，小動物也是一條生命，值得我們去保護。 在阿根廷一個小鎮，有人發現一隻全身被瀝青覆蓋的狗狗，牠只能發出虛弱的吠叫，像是隨時會失去性命。幸好當地的動保組織及時趕到，義工們齊心合力，用植物油洗去狗狗身上瀝青。經過9個小時努力，終於成功將狗狗清理乾淨。

一隻狗狗被瀝青覆蓋全身，完全沒法動彈。（fb@Proyecto 4 Pata）

這宗令人心痛的事件，發生在阿根廷的Libertad這個小鎮。上星期四（2月13日），有人致電給動物保護組織Proyecto 4 Pata求助，指有一隻全身被瀝青覆蓋着的狗狗已奄奄一息，急切需要救援。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看這隻被瀝青覆蓋的狗狗，如何被義工們合力救起】

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目擊者指當時他留意到有一堆小朋友正圍觀着，於是上前察看，這才發現一隻全身被黑色瀝青黏的狗狗，正在虛弱地發出低聲的吠叫。由於手上沒有工具，也不知應如何把狗狗救起，於是致電了當地動保組織。

我們到場後感到相當震驚，從事動物救援工作已13年多了，面對過不同的緊急情況，但卻從沒遇上過全身被瀝青黏着的狗狗。沒法想像牠承受了多大的痛苦，牠待在這裏沒法動彈，一定是相當絕望。 義工

義工們替狗狗取名為Aloe，並火迅地開始進行清理工作。因為狗狗身體很虛弱，已不知多久沒進食，實在很擔心狗狗會挨不過去。幸好，經過9小時無間的努力，終於替狗狗清理好了。

網民極關注狗狗是否被救起，紛紛留言感謝義工們的努力。（fb@Proyecto 4 Pata）

當Aloe被清理乾淨後，我們以為牠會即時呼呼入睡，但沒想到牠只是緊緊地抱着義工，像是要好好感激他們的援助。

善待小動物

不知是人為還是意外，但Proyecto 4 Pata還是呼籲所有人都應善待小動物。如果遇到有小動物被瀝青覆蓋，應第一時間聯絡附近的動保組織或相關部門，他們會有方法處理。

如果未能即時聯絡上，可暫時使用大量的植物油倒到小動物身上，然後替牠慢慢按摩，以清除身上的瀝青。

【除了這隻阿根廷狗狗外，在印度也有狗狗被瀝青黏着。點擊圖片放大看，義工如何救狗B，以及替牠們清洗身體】

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