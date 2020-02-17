9.5kg愛美橘貓到美容院洗澡　老闆吐出一句說話　害主人超尷尬

十隻橘貓九隻胖，貓咪長得胖當然可愛，不過也會惹來不少麻煩。 台灣有飼主便在facebook群組上分享，愛貓「布布」重達9.5公斤，早前到美容院洗澡時竟要求加錢，全因要兩個人合力才能幫牠洗乾淨。

貓咪布布重達9.5公斤，美容院提出要加錢。（照片由Joe愛攝影提供）

貓咪長得太胖，到美容院洗澡要加錢嗎？台灣飼主陳先生養了一隻重達9.5公斤的橘貓「布布」，他日前帶布布到美容院，美容師打量完布布的身材後，便跟他提出要加錢，指出要兩個人幫忙洗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

別以為美容師在開玩笑，對方可是非常認真。飼主陳先生接受《香港01》訪問表示：「會再去洗，但是要預約時間，因為要安排兩個人。」布布因為身型太圓潤，害飼主得加錢才能帶牠洗澡！

▾▾▾點撃圖片放大：看胖貓布布的萌照▾▾▾

+ 16 + 15 + 14

「我好害羞哦，才9.5公斤而已。」飼主把布布洗澡要加錢的故事分享到facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部」，吸引了逾1萬2千位網民點讚，部分網民留言指：「第一次聽到太胖加費」、「看起來不止9.5公斤」、「太胖要加錢？」、「我家貓咪5公斤，洗澡也要加錢...」、「人家都說十隻橘貓九隻胖，但這隻最胖」、「橘貓就是胖」、「這是阿嬤養的嗎？」

同場加映，來自韓國的虎斑貓Manggo，牠憑著豐腴的身型成功吸引30萬名網民追蹤，在網路上超有人氣！而最為人所熟悉的，莫過於牠那個大叔般的坐姿！

▾▾▾點撃圖片放大：看大叔貓Manggo的可愛模樣▾▾▾

+ 28 + 27 + 26

正所謂「有媽的孩子像個寶」。台灣有婆婆家裏養了隻橘貓「椪柑」，牠就像被寵壞的孩子，身型長得超豐腴。牠還超愛撒嬌，每天都會圍著婆婆打轉。每當婆婆看電視不理牠，牠還會使出超吸睛的「必殺技」，逼使大家把視線落在牠身上。

▾▾▾點撃圖片放大：看肥貓「椪柑」的可愛模樣▾▾▾