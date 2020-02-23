【柴犬】家中柴犬睡姿極怪異　網民自貼家中寶貝：你那隻算正常了

有人說睡姿反映真實性格，這對柴犬來說也是嗎？ 有網民近日在社交平台上，分享了家中柴犬的古怪睡姿，並引來熱烈討論。主人看到狗狗扭曲着身體而睡，但臉上展露着燦爛的笑容，感覺很是怪異！不過，其他網民卻表示，家中狗狗睡姿也是如此，更表示這應該就是柴柴「標配」睡姿。

在Facebook群組「柴犬司令部」近日有個被網民熱烈討論的貼文，當中有柴犬主人把狗狗睡姿分享出來，沒想到便引來網民紛紛回應，更分享出自己狗狗睡姿。看來不少主人都認為家中狗狗睡姿很奇怪，不然怎會在一瞬間便出現這裏多古怪睡姿。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看Bingo的古怪睡姿】

在貼文中，柴犬主人表示狗狗叫Bingo，牠的睡姿極怪異，明明有地方卻不肯好好睡，偏要扭曲着身體入睡，更問社群裏的柴犬主人，家中狗狗是否也如此。

雖然柴犬主人認為自己狗狗睡姿很奇怪，但網民表示那隻柴犬算十分正常了，更分享自家狗狗奇特睡姿。原來，大家的狗狗也如此，可以好好伸展去睡，卻要扭着身體入睡。

【點擊圖片看網民分享出來的狗狗怪睡姿】

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其實，是否柴柴的睡姿都是這麼怪異的呢？這樣扭曲身體是否更有助入眠？無論如何，主人最希望的是柴柴健康快樂地生活，至於睡姿、儀態這東西，誰會去管呢！

【柴柴的睡姿很奇怪，相反金毛的睡姿便正常得多。不過，在金毛堆中怎麼有張小小的臉呢？】