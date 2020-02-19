20歲失智症柴犬偷躲地下室　飼主超心酸　獸醫：要做好準備

狗狗平均的壽命約只得10至15年，能活到20歲的狗可謂少之又少，而白柴犬「豬肉」正是其中一位幸運兒。已屆高齡的豬肉的精神狀況於近年轉差，不幸患上失智症，早前更做出一項怪異舉動令飼主萬分心酸。

李小姐飼養了柴犬「豬肉」多年，牠今年已屆20歲高齡。隨著年紀漸長，豬肉的精神日漸轉差，近年更患上失智症，食慾盡失。早前，豬肉瞞著悄悄走到地下室躲起來，讓李小姐及家人心酸不已。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

白柴「豬肉」今年已屆20歲高齡。（Facebook@柴犬司令部）

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其實甚少有狗狗能活到20歲，豬肉已算是幸運的一群，可惜牠始終無法躲過衰老的命運。李小姐接受《香港01》訪問時指，豬肉近年開始逐漸出現失智症的症狀，不但長時間睡覺、突然爬起來到處亂走、變得膽小及不喜歡被摸，就連向來旺盛的食慾也大減；獸醫亦提醒李小姐一家要做好心理準備，隨時迎接豬肉的離開。

失智柴犬獨自躲在地下室

豬肉的情況一直沒有改善，早前更做出怪異行為，令李小姐大感心疼。豬肉某天早上趁沒人留意，竟獨自跑到從沒有去過的地下室躲起來，李小姐指當時看到牠「躺在那邊一直喘」，狀甚辛苦。就在李小姐作好最壞打算之際，豬肉卻吃力地爬了起來，李小姐嘆道：「也許是捨不得我們。」

（Facebook@柴犬司令部）

緣分始於鄰居棄養

眼看愛犬受苦，李小姐坦言非常心酸，但已做好心理準備，陪牠走到最後一刻，「從我們決定收養牠，牠就一直是我們的家人。」多年前，豬肉其實是李小姐一家鄰居所養的狗狗，其後鄰居遷走，拋下豬肉獨自流浪。李小姐和其弟弟時常跟豬肉玩耍，感情日漸深厚，可惜媽媽堅拒收養豬肉。直至有天豬肉受了傷，媽媽才終於答應讓豬肉入屋養病，久而久之，豬肉就成為了他們家不可或缺的一份子，過了十多年也依然沒有改變。

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