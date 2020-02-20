貓貓獨力養大私生子　孝順金毛尋回犬長大後感動報恩

雖然貓和狗物種不一，但貓狗成為好朋友的例子比比皆是，完全無阻牠們之間發展友誼。日本一位飼主家中養了數隻貓和一隻金毛尋回犬，其中一隻貓貓從金毛犬小時候就對牠照顧有加，因此金毛犬長大後便決心要守護這位貓前輩。

日本一名網民早前在Twitter上分享家中貓狗的合照，意外引起哄動，網民們均被那溫馨的互動融化。相中的小貓溫柔地輕撫年幼金毛尋回犬的額頭，牠們的體型不相伯仲；鏡頭一轉，金毛犬已長大不少，牠用碩大的身軀倚在貓貓身旁，感情依然要好。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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該網民家中養有數隻貓咪，但只有這隻貓從小特別照顧金毛犬，「貓咪第一次遇到小狗（金毛犬）就對牠很友善，還會不斷磨蹭牠的臉。」金毛犬與這位貓前輩的感情日益深厚，即使牠在長大後身型變得龐大，仍十分尊敬貓前輩，時刻守護著貓前輩，彷彿兒時的角色互換了。

在金毛犬成長期間，牠曾因為不察覺體型變大了，而不慎惹貓貓生氣。該網民透露：「隨著金毛犬跟更多新面孔相處日久後，牠才發現原來自己的體型不小，終於開始學會溫柔地對待貓咪。」為了報答貓前輩的照顧之恩，金毛犬經常陪在牠身旁，就連牠被帶去洗澡，金毛犬也會緊張兮兮地守在門口，逗趣又窩心的舉動成為不少網民的焦點。

▼▼▼狗狗不但能和小貓當好友，就連和語言不通的小孩也能當密友，有難同當▼▼▼