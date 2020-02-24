【澳洲山火】喪母小樹熊見熟眼公仔　牠下秒反應讓網民哭崩

澳洲山火造成大量傷亡，估計高達10億動物因此喪命，即使倖存的動物也受盡驚嚇，痛失親人。日前（18日），一名獸醫在網上分享了一段令人心碎的短片，片中的小樹熊因山火而喪母，緊緊地擁著一隻樹熊毛公仔，似乎把它當成了媽媽。

自去年9月爆發的澳洲山火持續近半年，造成近10 億動物死亡、燒毀數千間房屋、數十人因此喪命，破壞力驚人。幸好，這場大火近日終因天降大雨而受控，可惜終究無法磨滅對動物們已造成的傷害。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

澳洲大山持續多月，造成大量動物死傷。（Instagram＠nswrfs）

美國獸醫Paul Ramos早前特地到澳洲參與山火的救援工作，救起了一頭小樹熊，但小樹熊的母親則不幸喪生於大火之中。Paul為了安慰小樹熊，拿出了一個比牠稍大的樹熊毛公仔，小樹熊立刻靠前抱著公仔，並不停輕輕咬它，似乎把它當成了是媽媽，撒嬌的模樣令人大感心疼。

▼▼▼▼▼點擊放大看小樹熊看到樹熊毛公仔的反應▼▼▼▼▼

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據外媒報道，山火重災區新南威爾斯州在月初迎來了一場暴雨，部分地區降雨量高達400毫米，成功撲滅大部分火頭。當地消防救援團隊早前（13日）亦在官方Twitter宣布，當地所有火頭已受控，火勢不會再蔓延。

▼▼▼因這場山火受傷的動物不計其數，點擊看牠們的情況▼▼▼（部分圖片或令人不安）