【澳洲山火】逾5億隻動物遭燒死　25張心碎照片證生命無常

澳洲山火自去年9月爆發，持續至今仍未受控，當地有多達5億動物葬身火海。過去這幾個月，至少處理了近萬隻受傷動物，當中主要為樹熊、袋鼠。面對家園慘遭燒毀，無數動物都求助無援，甚至主動向人類伸手求救。

澳洲山火自去年9月開始持續至今。（AFP）

澳洲山火持續在當地蔓延，威脅著當地人類、動物的安危，據估計已經有多達5億隻動物因而死亡，不少更在火災中活生生被燒死，當中包括哺乳類、鳥類、爬蟲類。而新南威爾士州有多達8000隻樹熊葬身火海，根據當地的生態學家Mark Graham指出，「樹熊沒有快速移動的能力，無法快速地逃離火場。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

澳洲動物園旗下的動物救援組織「Wildlife Warriors」近月亦接收了無數受影響動物，當中包括樹熊、袋鼠、蝙蝠、負鼠等等，數量多達近1萬隻。大多數動物都失去家人、同伴，神情充滿悲傷。

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不少動物的家園都被燒毀，並且跟同伴失散，流落在街頭。有袋鼠群甚至走到民居的家裏避難。牠們的臉上充滿了無助，部份動物在求助無援的情況下，甚至主動向人類伸手求救，場面令人感到心碎。

美國北加州前年爆發大型山火，成為加州近年死傷人數最嚴重的火災；與此同時，南加州亦同時發生大型山火，同樣造成嚴重傷亡，幸好兩地均有不少義工出手幫助救災，當中不乏獸醫、助護及一眾義工，努力讓動物們走出困境。

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