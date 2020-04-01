【黑狗是寶】幫黑狗剪指甲剪到流血　哥哥心痛激動罵爸

寵物是孩子最好的夥伴。 台灣有個小男孩自從3年前收養小狗後，個性不單變得超有責任心，而且還非常溫柔。他雖然不懂得為狗剪指甲，但會拿起指甲銼為牠磨指甲。偶爾發現爸爸不小心弄傷弟弟，還會挺身責備他，是個超勇敢的孩子！

哥哥在小學六年級收養了麻吉犬。（facebook圖片：麻吉犬）

3年前，只有小學六年級的哥哥收養了小狗「麻吉犬」，一人一狗從此形影不離。哥哥的母親「凱西」接受《香港01》訪問指，她從小開始便有「恐狗症」，但哥哥很想養狗，還答應她會幫忙清潔屎尿，於是便答應了他。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

凱西覺得哥哥跟麻吉犬就好像親兄弟一樣，每當麻吉犬受傷，哥哥都會超緊張！還因此跟爸爸發生口角！剛開始爸爸還未熟習怎樣幫麻吉犬剪指甲時，經常會不小心剪到牠流血或受傷，平常不敢頂嘴的哥哥，竟然會責備爸爸，比如說：「不懂剪就不要剪」、「等我回去剪」、「帶去給醫生剪」之類。

「哥哥會十萬火急地找我去清潔傷口、包紮，還不斷安撫麻吉犬。」凱西笑說，雖然哥哥不會幫牠剪指甲，但他會很溫柔地用銼刀幫牠磨指甲，「還好我最後妥協養了麻吉犬，現在才能看到哥哥內心溫柔的那一面！」

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轉眼間3年過去，一人一狗都有超進化！哥哥從小男孩進化成小男生，個性變得貼心又有責任感。而麻吉犬也從小狗變成大狗，雖然牠的性格還是非常膽小，但是跟在哥哥身邊就會很安穩，全因每次麻吉犬出事，哥哥都會挺身保護牠！

凱西早前（2月21日）把他們的進化史張貼到facebook群組上，不少網民都覺得他們的合照很溫馨，部份留言指：「原來小孩跟小狗長的一樣快」、「小孩是同一個？兩年也長太快了」、「兩個一起長大真棒」。

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無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。

日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

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台灣有隻黑柴「提摩」，牠超寵寶寶，每當聽到寶寶的哭聲，都會秒速跑到圍欄前查看，還會著緊地把頭塞進圍欄裏，場面超溫馨！不過有網民就擔心牠的頭會卡住。

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寵愛毛孩的男生才值得繼續交往，台北有位男主人睡夢中被狗咬傷，不單沒有責怪牠，還出言維護牠。

台北的一隻狗狗「黑熊」去年因已屆13歲高齡，曾在外出時不慎在女飼主蘇飛的背上失禁，蘇飛不但沒有責罵牠，反而輕聲安慰自責的牠。兩個多月前，「黑熊」咬傷睡夢中的男飼主，令他腳部流血；他同樣沒選擇責罵，更出言維護狗狗，「牠就是老了」。

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