導盲犬協會轟《愛回家》劇情涉誤導及歧視　通訊局至少接29宗投訴

電視劇集《愛．回家之開心速遞》早前播出的集數中，劇情提及一名「弱視」學生帶同聲稱是導盲犬的狗狗到補習社上堂，而該導盲犬竟在室內胡亂小便及亂咬人等，隨即被網民狠批，導盲犬協會更發聲明指，劇情涉嫌誤導及歧視。通訊局表示，截至昨日（25日），當局已接獲29宗投訴。

無綫劇集《愛‧回家之開心速遞》周六（22日）播出的第794集中，講述一位「弱視」男學生帶同導盲犬到補習社上堂，期間導盲犬不但於教室內小便，更試圖咬人。劇集播出後，不少網民均怒斥有關劇情內容失實，涉嫌誤導觀眾。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼▼▼點擊圖片放大看，劇情中描述的導盲犬，以及導盲犬協會澄清的5點謬誤▼▼▼▼▼

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劇中導盲犬行為描述失實

該集劇情提及一名假裝弱視的男學生到補習社上課，身旁亦有一頭聲稱是導盲犬的黑色拉不拉多犬陪伴。該導盲犬在上課期間突然在教室內小便，更在另一角色嘗試摸牠時大聲吠叫及作勢張口反擊。雖然劇中已表明該名男學生只是假裝弱視，但並未清楚提及他那頭導盲犬的真偽，故劇情仍被大批網民斥責內容失實。

通訊局接獲29宗投訴

香港導盲犬協會於周一（24日）作出回應，指《愛回家》劇情有誤導及歧視成分，並提出5點反駁劇情謬誤，籲市民多了解視障人士及導盲犬。《香港01》曾向通訊局作出查詢，通訊局回應指昨日（25日）為止收到29宗有關投訴，投訴人主要認為內容失實及帶歧視成份，錯誤描述導盲犬及視障人士，將按既定程序處理有關投訴。

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