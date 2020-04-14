【狗癌症】貴婦狗病重將畢業　狗妻用最心酸方式陪伴

生有時，死亦有時。 港媽Ｍickey家裏養了5隻狗狗，感情最深的莫過於貴婦狗「可可」和「豆豆」這對夫婦，牠們陪伴了Mickey近14個年頭。可惜，可可去年不幸患上癌症，身體狀況持續轉差，原本健健康康的豆豆，還因為承受不了可可痛苦的樣子，相繼病重......

今年1月，狗主Ｍickey請攝影師上門拍攝全家幅，沒想到這是最後一次能齊齊整整拍家庭照。（受訪者提供）

去年10月，飼主Mickey帶白色貴婦狗「可可」慶祝14歲生日後，看到牠走路時一拐一拐，仔細檢查下，發現牠的頸部長滿了小肉瘤，經醫生判斷，可可脖子上的肉瘤屬癌症。可可不幸患上癌症，體重更因吞嚥困難而不斷下降，Mickey為了吸引可可進食，甚至學習燉雞湯給牠，慶幸牠身體的狀況一直穩定，沒有生命危險。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

至今年2月，Mickey決定去4天旅行放輕心情，並把可可交給工人姐姐照顧，沒想到旅行的第三天便從視頻中發現可可的病情轉下：「我睇到可可好似好痛咁！到我返嚟香港，抱佢嘅時候先發現佢大脾分開左吊吊揈，就知道大件事！」

醫生診斷指，可可的大腿骨骨折，由於牠的骨頭開始老化，加上受骨癌侵蝕，稍為用錯力度就會導致斷骨，雖然可以做手術駁回斷骨，但牠當時的情況不宜做手術，更建議Mickey讓牠安樂死。

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貴婦狗妻子「豆豆」突然離開

Mickey不捨得可可繼續受苦，同時不捨得放手讓牠離開，於是決定帶牠回家，再作考慮。當天晚上，可可的妻子「豆豆」神色非常不對勁，不單坐立不安，及後更出現呼吸急促的情況，Mickey打算翌日早上再帶牠檢查，可惜牠的情況在翌日急轉直下，散步後突然無法動彈，送醫後發現肺積水及心臟衰竭，延至下午2時許斷氣，「我當時大嗌救命！所有醫生都合力搶救，但最後都救唔到！我無辦法難接受豆豆咁樣離開！」

豆豆突然心臟衰竭離開，Mickey認為絕非巧合，「自從可可病咗之後，豆豆經常都會好不安，成日都會無故匿埋喺角落。我覺得豆豆接受唔到可可病得咁痛苦，心臟承受唔到咁痛苦，所以先會心臟衰竭。」

送豆豆離開後，Mickey仍未可以放下心情。她回家後，向可可交代豆豆離開的事情，她不忍可可繼續痛苦下去，於是跟牠說：「你覺得攰休息啦，唔需要擔心媽媽！媽媽攪得掂！你同豆豆一齊做伴啦！」兩天後，可可的情況急轉直下，呼吸開始困難，而且變得很黏人，Mickey原本打算請醫生上門為牠打安樂針，沒想到一通電話過去，可可也追隨豆豆的腳步離開。

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狗主：愛要及時

豆豆及可可相繼離開後，Mickey有何感悟呢？她哽咽地說，「我對佢咃無遺憾，由佢哋BB開始到離開，我都陪佢咃做咗好多嘢。做狗主要為佢哋諗多啲，愛要及時。」Mickey補充指，過去不常為牠們慶祝生日，不過自牠們踏入10歲高齡後，她開始注重牠們的生日，即使去年12月忙於工作、照顧可可，她亦不忘抽空跟豆豆慶生，「有想做嘅事就要去做，如果成日諗遲啲，可能就無機會，有啲嘢無咗就係無咗。」

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