孝順金毛犬想陪病媽　嚴守心酸約定換個方式守候　結局超暖心

外國有不少研究指出，犬隻能察覺到人們身體的異樣，發現他們不適。 台灣有隻貼心的金毛尋回犬「小包子」，留意到媽媽身體不適後，想走進她的睡室陪她，卻不忘跟媽「不能進房」的約定，於是換了一個暖心的方式陪伴她。

金毛尋回犬「小包子」不敢打破跟爸媽的約定，卻又想陪伴生病的媽媽，只好把頭伸進睡房。（facebook圖片：黃金獵犬小聯盟）

台灣有隻金毛尋回犬「小包子」，由於平日口水太多，時常弄濕爸媽的床舖，所以爸媽特意為牠安排了房間，平日都會分開睡。牠日前（2月29日）卻一反常態趴在爸媽睡房門前，經媽媽解釋後，才發現這是小包子的暖心行為。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

原來媽媽當天身體不適，於是躺在床上休息，當小包子察覺媽生病後，便探頭進臥室，一臉擔心想要陪著她，媽媽也不禁指出：「怎麼也趕不走。」不過小包子跟爸媽有約定「不能進房」，所以牠不敢走進臥室，只把頭伸進房間裏，凝望著媽媽睡覺。

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小包子隨後雖然有一步步靠近臥室，不過為了讓媽媽安心地休息，爸爸最後還是出手把小包子抱回牠的房間，「牠平時白天是可以進來的喲。不過我們認為牠是男生，要有獨立的性格，所以給牠房間自己睡。」事隔兩天，昨晚（3月2日）小包子乘著爸爸洗澡期間，再度走進房間，想陪在媽媽身邊。結果，媽媽被牠的堅持所感動，決定讓牠躺在床邊伴睡。

媽媽把小包子貼心的行為分享到facebook群組「有點毛毛的」及「黃金獵犬小聯盟」上，獲得超過5千位網民點讚，部份網民留言指：「抱緊處理，快！」、「狗狗比男人貼心100倍啊！」、「牠好有人性喔！」、「我真的忍不下心拒絕」、「知道你不喜歡牠進你房間，就探個頭而已」。

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