媽玩網上交友App遭性騷擾　機靈貓出手拯救　變態佬嚇到秒Cut線

不少人使用交友程式只單純想結交朋友，但或許也有部分人心懷不軌，因此使用這類程式時總是特別容易有不快經歷。日前一名女網民在網上交友時，慘遭對方性騷擾，幸好她機警地找來貓主子幫忙，終順利脫身。

網上程式雖然令交友變得更容易，但同時也令用家更易遇人不淑。台灣一名女網民今天（4日）在網上分享了一則有趣經歷，指在使用交友程式時遭男網民騷擾，她隨即拿出愛貓作擋箭牌，成功擊退對方。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

女網民機警地找來貓主子幫忙，終順利脫身。（Facebook@貓咪也瘋狂俱樂部）

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該名女網民日前透過聲音交友程式，與一名男網友展開對話，豈料遭對方性騷擾，「他正在安慰自己，然後說要聽我叫。」女網民靈機一觸，立刻找來家中的貓主子「Tobey」喵喵叫，然後表示：「這是我家的主子，難得叫給你聽，謝主隆恩吧！」對方聽罷就隨即終止了對話。

這段經歷被該名女網民分享至愛貓群組，不少貓奴也不禁笑翻，有貓奴表示也曾將主子的「高清無碼照」與男網友分享，笑言非常性感。其餘網民也紛紛留下幽默回覆，「主子的聲音太高貴，他聽到受寵若驚」、「可能完事了」、「聽到主子叫，心靈得到慰藉了」、「很明顯那人不是貓奴，那他寂寞是應該的」、「或許他只是個狗派？」

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