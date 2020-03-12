媽新收養唐狗　翻舊照意外揭8年前已見面　全因一個「約定印記」

緣分無從捉摸及預測，隨時隨地也會降臨你身上，有時你在不知不覺間便已受著它牽引而不自知，就如網民戴小姐般。她去年收養了住所附近的一頭流浪狗，但原來他們的緣分早在8年多前便已萌芽，彼此的相遇湊巧得令人驚嘆，彷彿其中一方特地穿越時空所製造般。

網民戴小姐家中去年年尾增添了一位新成員，那就是一頭名叫「多多」的黑色唐狗。就在戴小姐昨日（3日）整理電腦舊照時，她赫然發現原來多年前已曾和多多相遇，概嘆這段緣分根本就是早註定好的！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（Facebook@有點毛毛的）

戴小姐接受《香港01》訪問時指，多多本身居於其住所對面的地盤，被地盤主管所放養。她及其母親眼見多多時常遭到地盤工人們冷落，三餐不繼，而且身上更出現一大片傷痕，二人於心不忍，遂決定收養牠，而地盤主管亦爽快答應。

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翻看舊照驚覺8年前已曾碰面

昨夜，戴小姐突然心血來潮整理電腦相簿，無意中翻看到2011年一張照片，便頓時愣住了。當時她不過隨手偷拍一頭在路邊曬太陽的狗狗，豈料相中的狗狗與多多長得一模一樣，就連背上那處光禿禿的傷痕也吻合，令她大呼不敢相信自己的眼睛。她隨即發文與網民分享，感嘆道：「原來我們在八年前就已經在別的地方相遇了，你就是註定要回我們家。看到這張照片我更確信，上輩子我們一定有欠你，這輩子就讓我們好好照顧你吧！」

網民嘆是命中註定緣分

網民們均被多多的故事所感動，笑言這段緣分真有點令人毛髮直豎，甚至指這根本仿如熱門台劇《想見你》的情節，「就是跟定你跑不掉了」、「來要債的通常躲不過」、「牠跟了你8年你都沒發現，也太遲鈍了」、「一個註定愛上你的故事」、「《再見亦是狗朋友》的台灣版」。

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