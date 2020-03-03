【安樂死】唐狗患癌離世　這天家人意外拍到　牠重現在家門外？

狗狗就是家人，面對生離生別當然特別傷感。 住在台灣的狗主，去年與老狗陰陽相隔。沒想到幾天前，卻在老家的大門外，看到疑似狗狗的身影，小女兒更對門外喊着狗狗名字。一時間百感交雜，想起昔日與狗狗一起生活的點滴。

狗狗離世已4個多月，但牠永遠活在家人心裏。（fb@Chung Chung）

這宗傷感的人狗故事，發生在台灣高雄。13歲老狗薛薛，因惡性腫瘤擴散，影響到腦部導致癱瘓，幾乎每晚都在家裏發出低聲哀嚎。狗主在與家人認真商討後，在去年11月時忍痛讓牠安樂死。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看疑似狗狗影子，以及狗狗生前點滴】

+ 2

門外驚現身影

沒想到3月初，當狗主帶着女兒回老家時，卻在狗狗最喜歡流連的老地方，看到了疑似狗狗的身影。

當時女兒看着大門，喊着已離世狗狗的名字，而狗主也循着女兒面對的方看，看到一個非常像是薛薛的身影在大門外。她隨即拿起手機拍下照片，並分享到Facebook社交群組「米克斯傳奇」裏。網民看到照片後，都認為這是狗狗身影，「真的回來了」、「我眼淚掉下來了」、「非常明顯」、「小孩都懂的」。

據悉，這唐狗由狗主大學時已領養回來，剛帶回家時父母不太接受，但沒多久已被薛薛乖巧的表現所收服。全家都十分喜歡薛薛，狗主在結婚時，薛薛更走到最前，充當證婚人般，都是他們一家與狗狗深刻的回憶。

❤❤❤除了離世唐狗像是回來看主人外，另外還有一宗相類似的故事。台灣網民Queena Hsiao曾叮囑臨終的愛貓，下世「投胎」要做她的兒子，一年後，她誕下兒子「藍寶」，並在剃頭儀式上意外發現「藍寶」的頭皮上有一塊紅色胎記，認定這正正是人貓約定印記。❤❤❤