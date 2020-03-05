【哥基】天生不耐煩　看40張精選不爽照　牠愈不爽你便愈爽

哥基犬以短腿大屁令人着迷，不少人就是喜歡從後方看着哥基犬走路的樣子，實在很療癒。 在網絡社交平台上，有着不少哥基犬的同好者，當中「Disapproving Corgis」更是有60萬會員，它們歡迎狗主分享自己可愛的哥基犬相片，讓大家可以看着表情百變的哥基靚相，來舒舒壓，消除一整天下來的煩惱。

哥基犬這麼可愛，有誰會不喜歡？（Image by Pexels from Pixabay）

哥基犬的輝煌時代，據說早在12世紀時已開始，由理查一世開始，已成功捕獲英國王族們的心。直到現在，英女王還是最喜歡哥基犬，曾同時擁有超過30隻，可見哥基犬魅力沒法擋。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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「Disapproving Corgis」是Facebook上的社交群組，這裏聚集了超過60萬哥基犬迷。有些喜歡狗狗屁屁，又或是鍾愛牠的短腿，甚至是沉醉哥基犬迷人步姿。

以上是在群組裏搜羅的40張有趣的哥基犬怪模樣，牠們真的是表情多多，百變趣緻又可愛。看到相片，真的壓力全消。

你家也有哥基犬嗎？有沒有可愛萌照，迷人肥臀可以分享？相信一張哥基照片，已能令人人帶來歡樂。

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