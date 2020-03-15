【導盲犬】鬥牛犬與失明雞成最好朋友　狗狗成盲公竹每天送上驚喜

狗狗不單能成為人類的導盲犬，還可以成為雞隻的導盲犬？美國有隻鬥牛犬便成為了失明母雞的「導盲犬」，自從母雞失明後，便一直在牠身邊照顧牠。狗狗在前年不敵癌病逝世後，竟派了一位狗朋友繼續照顧母雞，牠不單處處呵護母雞，還會為牠送上大驚喜！

小雞Peri在6個月大時因病而失明。（facebook圖片：Christa Hubbard）

黑色的母雞「Peri」自小被家人收養成為「寵物雞」。在牠6個月大時，牠的眼睛突然受到嚴重的感染，即使牠的家人持續以藥物醫治牠，甚至帶牠看了幾位醫生，但牠的眼睛仍然沒有好轉，最終還是失明。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

為了讓Peri適應失明後的生活，牠的家人在家裏做了一點點調整，比如鋪設地墊、製作矮的欄杆、凳子，讓牠能夠透過這隻小工具，輕易地走到主人身邊。飼主Christa Hubbard指出，「我們不在家時，還僱用了一個雞保母來幫忙牠。」

狗哥哥Taj發現Peri失明後，主動請纓擔當牠的守護者，「Taj只有3歲，但牠很主動幫Peri找路。」往後的8年，Taj成為了Peri的眼睛，一直充當牠的導盲犬，還會保護牠避開危險。牠們會一起睡覺，一起到室外曬日光浴。2018年7月，Peri第一次迷路了，那刻牠知道一直守護著牠的Taj已經離開了。Taj在11歲那年患上癌症，在牠跟癌症戰鬥期間，仍然不忘照顧Peri，直至牠無法動彈......

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Taj離開後，Christa決定再收養兩隻鬥牛犬。Peri亦立即振作起來，並很高興跟妹妹Gracie成為好朋友。目前只有1歲的Gracie，還不時為Peri送上禮物，「Gracie時常會把玩具放在Peri面前，然後靜靜地等待。」Gracie好像擔心Peri會因為失明而無法找到玩貝，於是每次有好玩的玩具，牠都會放到Peri身前，跟牠分享。

現在Gracie已經成為了新任的「導盲犬」，牠起床第一件事，並非叫爸媽起床，而是走到Peri身邊，確保牠平安。Christa覺得Peri跟Gracie已經和Taj一樣親密，或者是Taj放不下心，所以派了Gracie來照顧這位妹妹。

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無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

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台灣有隻黑柴「提摩」，牠超寵寶寶，每當聽到寶寶的哭聲，都會秒速跑到圍欄前查看，還會著緊地把頭塞進圍欄裏，場面超溫馨！不過有網民就擔心牠的頭會卡住。

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日本這隻貓咪同樣可愛！牠跟咸蛋超人還有個窩心的小故事。

日本插畫師成島真衣在2015年遇上一隻被遺棄的小橘貓「Koma」，為了安撫牠的情緒，讓牠早日習慣新環境，主人在Koma身邊放了一個咸蛋超人模型，更意外拍下很多窩心的照片。Koma現在已經三歲多，牠仍然會跟咸蛋超人形影不離。

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