【拆家】雪橇犬用火龍果打蠟送大驚喜　主人崩潰：清蒸還是紅燒？

大家都知道雪橇犬精力量盛，不勤替牠放電，隨時全屋家具會遭殃！ 在馬來西亞，早前便有網民分享了他家中雪橇令人哭笑不得的破壞力！主人外出回家後，發現全屋地板被染成粉紅，本來黑白色的雪橇和另一隻狗狗也被染色了！細心觀察下，得知狗狗是偷吃了火龍果。主人氣瘋得大叫：要清蒸還是紅燒？

主人回家後崩潰，地板究竟發生了什麼事？誰是兇手？（FB@Hair Park Adrian Kho）

雪橇犬向來是拆家大師，如果不替牠發洩多餘精力，牠便會轉移去搞破壞。在馬來西亞，早前便有狗主分享了家中雪橇的搗蛋事件！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，狗主崩潰的一幕，究竟狗狗與火龍果之間發生了什麼樣的衝突？】

主人表示，自己只是外出一會兒，怎料回家後便看到這驚喜的一幕。整個客廳的地板都被染成了紫紅色，而家中兩隻狗狗身上都被染了色。

狗主呼籲大家，要收好火龍果啊！（FB@Hair Park Adrian Kho）

火龍果激戰

起初還擔心狗狗是否打翻了顏料，有沒有吃進肚子裏。但再仔細看清地板的顏色，便知道狗狗變成這個顏色，原來是曾與火龍激戰。

實在沒法想象，兩雙狗狗對火龍果做了些什麼事，但跟據案發現場情況，狗狗和火龍果似乎大戰了一場，最終成功地將火龍果吃了進肚。

主人身心疲憊，想着要打掃地方，又要替狗狗洗澡，實在崩潰！網民則覺得這是很好笑的事，「回到家看見這一幕，要清蒸還是紅燒比較好？」、「很有美感，是在做家務打蠟」、「色違版雪橇，火龍狗」、「我會先昏倒，然後暴叫」、「這比拆好多了吧？」

【別人家的狗狗總是更可愛！同樣是雪橇犬，為何這隻卻是會照顧家中新成員，完全沒有搗蛋的！】