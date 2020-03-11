狗狗玩泥漿摔角後遺　35個令你捧腹大笑的瞬間

撰文：何東緯
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狗狗其實是充滿童心的小孩，帶牠們外出散步，如遇上泥氹的話，牠們總是蠢蠢欲試，想爬到當中玩樂一番。
在成人的世界裏，只會覺得泥巴骯髒，要清潔很麻煩。但對狗狗來說，玩得一身是泥就是爽！看着狗狗玩泥巴時的無憂快樂，還是讓牠多玩一會兒吧！只不過回家後，一定要好好洗澡！
這狗狗回家後應如何清洗是好？（ig@wightvegman）
有哪隻狗狗不喜歡玩泥巴呢？
濕濕髒髒的泥地，對狗狗來說有着無可抗拒的魅力。只要有機會，牠們總喜歡跳到泥漿裏，肆意地把全身弄得都是泥。狗狗從不介意變成泥巴狗，但主人卻往往因此而發瘋！後悔為何沒好好管束狗狗。不過，其實狗狗玩得開心，事後辛苦自己勤加清潔，這也是狗奴應該做的事吧！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
【點擊圖片放大看這35隻泥巴狗！牠們雖然髒兮兮的，但卻隻隻露出開心笑容】
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如果你不打算花時間去替狗狗洗澡的話，當遇到泥地時便要趕緊避開。不過，狗狗每次看到泥漿都這麼開心，偶然讓牠放肆一下，來個泥漿摔角，其實也不算是壞事！
【被狗狗的泥漿照嚇怕了嗎？換換心情，點擊圖片放大看，在義工們努力下，為各寵主所畫出的毛孩肖像藝術畫】
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