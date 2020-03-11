狗狗玩泥漿摔角後遺　35個令你捧腹大笑的瞬間

狗狗其實是充滿童心的小孩，帶牠們外出散步，如遇上泥氹的話，牠們總是蠢蠢欲試，想爬到當中玩樂一番。

在成人的世界裏，只會覺得泥巴骯髒，要清潔很麻煩。但對狗狗來說，玩得一身是泥就是爽！看着狗狗玩泥巴時的無憂快樂，還是讓牠多玩一會兒吧！只不過回家後，一定要好好洗澡！