美男柴被同性二哈狂騎「非禮」　路過狗見這幕崩潰：我看見什麼？

雖然在大多數情況下也是「異性相吸」，但偶爾也會有出現例外，例如在柴犬「阿鼻」身上所發生的事。雖然牠是男生，但總會莫名地被其他公狗盯上，騎在牠身上。日前，牠在公園更被兩頭公狗同時看上，令其飼主哭笑不得。

日前（1日），網民佩佩帶同赤柴「阿鼻」和白柴「樂樂」到公園遊玩，卻意外目擊驚人一幕。身為男生的阿鼻竟同時吸引了兩頭公狗，爭相騎在牠身上，比場內雌性狗狗更受歡迎。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（Facebook@柴犬司令部）

▼▼▼▼▼點擊放大看阿鼻被雪橇犬「非禮」的經過▼▼▼▼▼

+ 10 + 9 + 8

柴犬專吸引同性 被兩頭公狗同時看上

柴犬阿鼻和樂樂均是男生，性格活潑貪玩，飼主佩佩在接受《香港01》訪問時透露，牠們平時雖然偶爾也會互騎，但也只是嬉戲性質。然而，每當牠們外出時，快將滿3歲的阿鼻總會莫名地吸引了其他公狗，紛紛爭著騎牠。日前一家三口趁著周末到公園放電，豈料遇上一頭對阿鼻死纏爛打的雪橇犬，縱使阿鼻作勢咬牠，牠也不願離開。其後，雪橇犬的主人特地把牠帶去較遠的地方，但那頭雪橇犬竟堅持跑回來找阿鼻，讓佩佩哭笑不得。

她透露，其實現場還有另一頭黑狗也曾嘗試騎阿鼻，只是不敢跳上桌子，才令阿鼻免於被兩狗夾攻。

其實阿鼻之前散步的時候也曾數次被其他公狗「非禮」，佩佩笑言最難忘的是有次散步時遇上一頭哥基犬，「（哥基）腿很短，又想騎牠（阿鼻）。」隨著阿鼻逐漸長大，朝佩指牠開始變得更有個性，不會隨便亂聞其他狗狗，但偶爾還是會被其他狗狗佔便宜。

▼▼▼點擊放大看另一頭可愛柴犬！牠竟然被指長得像哥基！發生了甚麼事令牠兩年體重激增一倍？▼▼▼