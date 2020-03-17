37張只有寵主懂笑的照片　荷包乾硬化、遙控破爛　哪張最有共鳴？

飼養寵物是種無法替代的獨特體驗，只有寵主們才明瞭箇中的喜怒哀樂，才能體會那種刻骨銘心的悸動。一名網民昨日（16日）在網上發文，發起「一張相證明有養寵物」的活動，吸引過千位寵主們踴躍參與。當中大部分的相片雖沒有毛孩在內，但依然能讓寵主們會心微笑，勾起共鳴。

飼養寵物的人彷彿就如天下父母般，雖然照顧毛孩的過程包含不少辛酸，但只要看到牠們安好便會甘之如飴。一位寵主昨晚在網上發起挑戰，提議其他寵主均上傳一張照片證明有養寵物，短短半天已吸引逾千名網民留言。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一位寵主昨晚在網上發起挑戰，提議其他寵主均上傳一張照片證明有養寵物。（Facebook@有點毛毛的）

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在過千張逗趣相片中，雖然不少均沒毛孩入鏡，但仍能勾起寵主們的共鳴，也許這些笑點只有養寵物的人才明白。一方面，大部分寵主也分享了毛孩「拆家」的相片，可見牠們的破壞力絕對不容小覷，想要養寵物的話記得先深思熟慮。另一方面，寵主們也分享了不少如何疼愛毛孩的相片，如買了滿櫃寵物服飾及零食等；反映不論毛孩有多調皮，寵主們對牠們的愛也始終如一，畢竟養寵物可是個一生一世的承諾。

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