【領養狗】柴犬怕再被遺棄一周不睡　爸一個苦心舉動令牠秒熟睡

柴犬錢錢因曾經兩度遭人遺棄，令牠產生了很強的警覺性。稍有風吹草動，牠就會馬上醒過來，爸爸為了改善這個問題，想到一個暖心的方法，令牠從此能秒速進夢鄉。現在即使在錢錢身邊經過，牠仍然會呼呼大睡！

12歲的老柴犬「錢錢」曾經歷兩次被主人遺棄的慘痛經驗，變成了一隻不敢睡覺的狗狗。（facebook圖片：錢哥的四分之三日常）

現年12歲的老柴犬「錢錢」現居住於台灣。錢錢時常會跟著爸爸睡到不省人事，還被姐姐拍下各種奇怪的睡姿照片。不過姐姐王晨晞接受《香港01》訪問時卻指出，「牠剛來到我們家時，一個禮拜不睡覺。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

原來錢錢被錢爸帶回家前半年，曾經兩度遭主人遺棄，錢錢的原主人曾經把牠送給別人養，可惜領養者家裏的狗狗非常抗拒錢錢，只好輾轉把牠送到動保機構。幸好錢錢最後遇到錢爸，給牠一個永遠的家。

「錢錢來到我們家後，很不安。牠很乖，不會亂咬東西、亂破壞，但是就不睡覺。」即使錢錢勉強閉上眼睛休息，只要屋內稍微有點聲音，牠就會醒過來了！姐姐指出：「我想是短時間（大概半年左右）被送養好幾次，令錢錢對環境感到不安、緊張，才會不睡覺。」

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錢錢一直不睡覺，令錢爸、姐姐都感到非常擔心，錢爸無計可施之下，決定抱著錢錢，一起睡在地板，「大概陪牠睡了一個月後，錢錢才能睡得安穩，然後一直睡到現在了！錢爸為了陪錢錢睡，從此打地鋪了。」

「大概領養6個月後，我幫錢錢蓋被子，牠露出不可思議、感動的眼光，接著熟睡了6小時！那是牠第一次睡到叫不醒。」現在錢錢能睡得如此安穩，完全是錢爸的功勞！錢爸睡覺的時候，也會不時去摸錢錢、攬錢錢，然後一人一狗繼續沉睡。

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