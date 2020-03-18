癲癇症黑狗開心迎接　媽見嘴角有異樣　翻看CCTV這幕秒痛哭

3歲的小黑狗「黑皮」自去年患上癲癇症後，需要持續接受藥物治療。原本黑皮的情況已經漸見起息，醫生也打算減輕藥物的份量。不過牠有一次迎接媽媽時，嘴角卻沾滿口水。憑這點端倪，媽更發現牠裝作沒事地迎門，自始決定要全職照顧狗狗！

現年3歲的黑皮，自去年開始患上癲癇症，目前正以藥物控制病情。（受訪者提供）

居住在台灣的小黑狗「黑皮」，在去年開始突然患上癲癇症，其後開始依靠藥物抑制癲癇的症狀，近月終於見起息。月初，黑皮媽回家時，發現黑皮從她踏入巷口開始，便不停吠叫。回家看到黑皮開心地迎門，媽本來也不以為意，然而她低頭跟黑皮互動時，驚覺牠的嘴角沾滿了口水，而客廳也遍地口水，當下立即意識到黑皮出事了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

黑皮媽接受《香港01》訪問指出，自黑皮患癲癇症後，家裏便安裝閉路電視，以確定牠發作的次數及時間，這次也清楚地把牠發病的經過拍下來。

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▾▾▾點撃影片放大：直擊黑皮發病一刻▾▾▾

為愛犬辭去工作

黑皮媽從影片看到牠在沙發上發病、跌倒，在地上打滾，這一幕幕都令她心痛不已，而最令她難過的是黑皮回復過來後，馬上就跑到門口迎接她：「看到影片真的心痛到哭出來！」

「癲癇發作會傷到大腦，連續發作更危險，而且讓牠一個面對，這是我覺得最不捨的地方！」原本黑皮需要早晚吃藥以控制病情，但黑皮媽下班回家的時間實在太晚，偶爾會錯過餵藥的時間，令牠承受發病的風險，因此她做了一個很重要的決定：「所以當下便下定決心要離職，幸好老公跟家人都非常支持。」

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