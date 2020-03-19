【柴犬】老柴無故被打　媽挺身而出　一個「潑婦」舉動替路人教孫

毛孩是每位寵主的「心頭肉」，恨不得將世上最好的都獻給牠們。要是遇上毛孩被虧待的情況，大概每位寵主都會立刻變臉發怒，包括網民Carrie。她早前帶愛犬到公園散步，然而愛犬突然被一名小孩攻擊，逼得她馬上變「潑婦」怒斥小孩。

日前（15日），飼主Carrie帶16歲的柴犬「Q將」到公園散步，遇上一對無禮的婆孫，Q將更因此被那名小孩打了一下，令她生氣不已，在網上發文抱怨二人的離譜行徑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（Facebook@柴犬司令部）

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Carrie接受《香港01》訪問時所指，當時Q將正趴在地上曬太陽，一名小孩突然興奮地朝牠跑來，伸手準備摸牠，但被Carrie一手擋住。她向小孩解釋指：「狗狗不喜歡摸摸，而且要摸之前要問過我們」，然而小孩趁亂還是偷摸了Q將一下。Carrie眼見Q將似乎並不反感，遂不打算追究，豈料小孩下秒卻竟揚手打向Q將的臉。

Carrie二話不說就捉起來小孩的手打了一下，質問他為何要攻擊Q將，小孩的婆婆見狀，隨即反駁：「他還小！不懂啦！就是一隻狗打了一下而已，你為什麼打我孫子的手！」婆婆的回應反令Carrie更生氣，怒斥：「不懂就是要教啊！難道你也還小嗎？現在一人一下扯平啊！我家的狗養了16年，牠年紀說不定比你還大，你這樣子欺負老人家！」最後，婆婆帶著孫子轉身離開，沒有多作爭辯。

Carrie「護女心切」，抱怨道：「真心覺得現在的人不懂尊重。」（受訪者提供）

雖然二人已離開，但Carrie仍然氣憤難平，在網上發文抱怨：「真心覺得現在的人不懂尊重，別人的孩子是可以說摸就摸嗎？不用詢問一下嗎？遇到女兒被欺負，媽媽真的會變成潑婦！」

她希望能透過自身經歷提醒他人：「如果想要觸摸毛孩，請先詢問過，畢竟每隻狗的脾氣不同。」多名網民得知其經歷後，紛紛留言表示支持，直指「就是年紀小才更要教導，年紀小不代表就可以亂來」。

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