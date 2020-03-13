【柴犬】拒否柴大字形趴地賴死　老爸說兩字魔咒　柴秒撞邪變聽話

柴犬可謂是「不願回家」的同義詞，生性好動的牠們恨不得每次散步8小時，因此總愛賴在街頭不回家。台灣一頭柴犬日前一如往常般不肯回家，飼主隨即吐出一句話，當中兩個充滿魔力的字令牠立刻站起來，急不及待地走回家。

3歲多的柴犬「祕魯」性格尤其貪玩，每次散步結束時也會賴在地上，擺出一副不願回家的姿態。日前，牠故技重施，然而飼主林先生，這次終於找出能瞬間收服牠的神奇咒語！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（Facebook@柴犬小公主妹妹之我有個超級愛我的把拔）

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林先生本周二（11日）如常帶祕魯外出散步，當他打算啟程回家時，祕魯就突然大字形地趴在地上，任憑他不斷勸告也不為所動，直至他吐出一句充滿魔力的咒語。當時，他跟祕魯說：「我有買牛排給你吃，快點我們回家吃牛扒。」祕魯一聽到「牛扒」二字，就即站起來，隨即走到林先生身旁，積極的反應與先前無賴的態度截然不同。

林先生透露，以往遇到祕魯鬧彆扭，往往也要糾纏很久才成功回家，因為祕魯十分倔強，總是對他的指令無動於衷，因此他只得耐心地等祕魯自願起來。日前是他首次嘗試用食物引誘祕魯，顯著的成效讓他大吃一驚，笑言日後也打算繼續用這方法帶祕魯回家。

其實祕魯每日的散步時間可謂非常充足，除了早上半小時外，晚上亦會散步兩個小時，但依然未能滿足外向愛玩的牠，看來柴犬的精力實在不容小覷。

▼▼▼▼林先生所養的上一隻柴犬「妹妹」早前不幸離世，但牠的可愛行徑仍然很值得回味，點擊放大看▼▼▼▼