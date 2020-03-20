【領養狗】唐狗兄妹睡覺緊抱超甜蜜　遇見這東西下秒六親不認

工地流浪狗沒有可歸的家，牠們經常要挨餓，生活困苦。有一對工地流浪狗兄妹，十分幸運地被人收養了。在新主人愛心關懷下，牠們終於可經常陪伴在彼此身旁，就連睡覺也要相擁在一起。不過，新主人表示這一切都只是表象，當拿出肉肉時，兩狗狗就連兄妹情也會不顧！

這對狗狗兄妹叫「睏寶」與「雪寶」，在未收養前牠們曾經是工地狗。自從被領養後，牠們終於有一個穩定的安身之所。在新家裏，牠們相親相愛，經常黏在一起不願分開。但主人透露，牠們這親密關係只是表象，只要拿食物出來，便會六親不認！

【點擊圖片放大，看這對兄妹狗狗，感情有多好】

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主人早前分享了兩狗狗溫馨相擁入睡的照片，引起網民熱議，大家都覺得兩狗狗感情真的很要好，蓋着棉被相擁，頭靠頭入睡，而且更臉帶笑容，實在可愛極了。

兄妹相依為命

另一張相是棉被底下，狗狗兄妹的腳也是緊扣起來，可見感情親密，大有相依為命的感覺。主人也表示，日常生活中，狗狗兄妹是形影不離，做什麼事情都要在一起。但當一有食物出現時，牠們便瞬間變臉了。「尤其睏寶（哥哥）牠為了吃都不會讓（雪寶）妹妹的」。

網民看到溫馨狗狗照，都十分羨慕感情可以這麼要好。同時也明白到，可能牠們曾經是浪浪，當看到食物時，很自然就會爭起來。只希望狗狗們會漸漸改變，現在有家了，有愛錫牠們的主人，不用再為食物而操心。「看到牠們，已覺得很幸福」、「我家的狗狗也是整天親來親去」、「一輩子的情緣」、「吵歸吵，感情很好呢」、「我也想抱著牠們睡」。

▾▾▾狗狗很重感情，牠們懂得感恩的。例如這頭柴犬便堅持凌晨仍等飼主回家，真的令人很感動▾▾▾