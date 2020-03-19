【德國牧羊犬】3歲妹妹緊抱入睡　狼狗一個暖心舉動不想吵醒她

「剛到朋友公司看到一個超溫馨的畫面！」台灣網友龐世貞日前到朋友公司時，撞見朋友家的3歲小女孩，竟然抱著德國狼犬「錢錢」入睡。一人一狗互相依偎的模樣很可愛，讓他笑喊，「真的很好笑也很溫馨～兩個人黏得很緊，幾乎都黏在一起！」

照片中，綁著兩根馬尾的小萌妹，帶著幸福的笑臉，暖暖地躺在「錢錢姐姐」背上，兩隻小手也輕輕環抱著。可愛的錢錢非常乖，靜靜窩在旁邊不亂動，出借溫暖的身體給她「趴好趴滿」。龐世貞表示，「當時妹妹想要睡覺，直接抱著錢錢睡著了。錢錢也知道妹妹在身上睡著，所以都不敢亂動，很怕吵醒妹妹。」

錢錢給妹妹滿滿的安全感。（ETtoday提供，圖／網友龐世貞授權）

「感覺錢錢時時刻刻在保護妹妹！」龐世貞表示，他們兩個感情很好，兩個人常常在互相分享東西吃，錢錢若看到妹妹身邊出現怪怪的人，就會生氣吠叫，不然一般都是很溫柔待人。「我想～錢錢可能認為自己是姐姐，一種姐姐要保護妹妹的概念吧」！

妹妹跟錢錢感情相當好，兩人行影不離。（ETtoday提供，圖／網友龐世貞授權）

龐世貞將小朋友的照片分享到Facebook社團，瞬間吸引3千多人按讚。網友看完直喊「根本就是怪獸電力公司的真實版」，笑說妹妹的髮型跟電影中的妹妹一模一樣。「真的是人類最棒的朋友」、「狗狗很喜歡抱抱耶」、「抱起來感覺很舒服」、「好美的畫面」、「小寶貝超幸福有毛寶貝陪伴」、「好霸氣的野狼125」。

不管妹妹怎麼玩弄身體，錢錢不曾生氣。（ETtoday提供，圖／網友龐世貞授權）

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