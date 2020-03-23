17歲唐狗等他回家才斷氣　星級馴犬師Eric Ko一句說話哭崩網民

雖說生離死別是每個人必須經歷的事情，但當親眼看著熟悉的人、寵物離開，仍然會痛徹心扉。星級馴犬師Eric在十多年前遇上高冷唐狗Kinki，他憑藉熱情改變了牠的態度，並跟牠成為合作無間的拍檔、家人。轉眼間，Kinki已經年屆17歲，身體機能開始轉差，日前（3月20日）在Eric下班回家，見過主人最後一面後，安詳離開。Eric面對生離死別，不禁吐出一句：「當然會傷心，其實我只是一個普通人......」

星級馴犬師Eric在十多年前，邂逅唐狗Kinki。（YouTube影片截圖：Eric Ko超級馴犬師）

馴犬師以熱情融化高冷唐狗

「Kinki是一隻很忠心、很聽話、很可愛的唐狗。」馴犬師Eric多年前一直在保護遺棄動物協會擔任義工，負責訓練協會內的唐狗，教導牠們紀律。在2006年，他遇到一隻特別高冷的唐狗「Kinki」，即使Eric手持零食想跟牠打交道，牠仍然不為所動，甚至對他的舉動不屑一顧。Eric憶述當時的情況指，「那個對我毫無興趣的畫面，至今仍令我記憶猶新。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Kinki冷淡的態度並沒有撃退Eric，他持續跟Kinki接受，一點一滴融化牠的心扉，花了大概兩、三個月，牠才願意理會他，還開始對他擺尾，「我感覺很開心、很溫暖，牠開始理會我。」

活動的最佳拍檔

Eric不時帶著Kinki出席協會舉辦的商場活動，讓大眾跟Kinki進行互動，宣揚「領養不棄養」的訊息。每當要表演或示範人狗相處的技巧，Kinki都會非常合作，而牠的神情亦彷彿訴說著：「Eric，我不會令你失望，我會令你做得更好。」Eric與Kinki彼此建立出互信的關係，成為了彼此的最佳拍檔，最終Eric決定收養Kinki，「我每晚都掛住牠，所以我決定要帶牠回家，成為我家的一份子。」

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Kinki在9歲的時候不幸患上白內障，即使Eric持續帶牠看獸醫，為牠滴眼藥水，情況亦未見好轉。最終獸醫建議為牠摘除雙眼，Eric忍痛為Kinki作出決定，牠從此失去全部視力，「我會不開心，牠失去兩隻隻眼睛，但我覺得牠仍然會想在這世界上努力生存。」

年屆17歲的Kinki，近日身體開始變得虛弱，但仍然不時守候在Eric身邊。日前（3月20日）Eric如常下班回家，看到奄奄一息的Kinki躺在旁邊，他哽咽地指出，「牠呼出最後一口氣，然後就離開了。」

星級馴犬師跟普通人一樣，會為愛犬離開而傷心。（YouTube影片截圖：Eric Ko超級馴犬師）

我覺得你很厲害，陪伴我到十七歲。即使失去眼睛，仍然能夠很堅強，到這刻，你完成了任務。希望你去到彩虹橋可以開開心心，喜歡做什麼就去做。 馴犬師Eric

「你問我傷不傷心，事實是......當然會傷心。其實我只是一個普通人，但亦要接受現實。」Eric是一位出色的馴犬師，精通各種與狗相處的技巧，但面對愛犬的離世，他跟普通人一樣，會感到傷心、難過。跟Kinki相處17年，Eric認為得到比付出多，「Kinki教懂我很多。透過牠，我會想方法教導更多不同的人。」

以上影片由Eric Ko超級馴犬師授權轉載。

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