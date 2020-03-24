【新冠肺炎】疫情下媽常陪伴　臘腸狗興奮狂搖尾致扭傷　結局...

疫情下不少人都留在家中工作，最開心的可能就是家中狗狗了，因為牠們能時刻見到心愛的主人。不過，在英國有隻臘腸狗，卻因過度興奮而扭傷了自己的尾巴，事件惹來不少網民的關注。

臘腸狗Rolo因為太高興，狂搖尾令自己受傷了。（twitter@Emmasmith77xx）

新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球肆虐，為減低擴散機會，許多國家政府都呼籲市民應盡量減少外出，可以的話便在家工作。正因為此，不少寵主便留在家中，與家中狗狗的接觸機會多了。在英國，便有一隻臘腸狗見主人突然常在家中陪伴左右，結果興奮搖尾，甚至把尾巴也弄傷了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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住在英國的狗主Emma Smith，在3月20日時於Twitter上分享了一段令人哭笑不得的心情文字，隨即得到了過百萬的讚好。她留言表示：

最近我們全家因疫情，需要留在家裏，這令家中狗狗極為高興。但我們留意到牠的尾巴突然不再擺動了，於是帶了牠去看獸醫。獸醫表示：「牠因過度興奮太用力擺動尾巴，劇烈扭動而受傷了！」 Emma Smith

在Smith分享自己的故事後，隨即引起網民熱烈討論，更追問狗狗名字與近況。Smith受寵若驚，並與網民繼續分享狗狗故事。原來狗狗叫Rolo，是隻臘腸狗來的，今年已7歲。獸醫表示狗狗會在一星期左右便可痊癒，已開了些止痛藥給牠。

就是這則分享故事，得到107萬人讚好！（twitter@Emmasmith77xx）

Smith在第二天，繼續分享Rolo故事。她表示狗狗情況良好，還是很高興有主人陪伴，牠的尾巴已能慢慢左右擺動，「牠正努力將尾巴高高抬起呢！」

這是Rolo最新的IG。（ig@rolo.thehotdog）

網民看到這故事後，反應極為熱烈。「你認真的嗎？我從沒想過會有這種事發生。希望牠盡快康復，記得繼續與我們分享Rolo的故事」、「本來應該是幸福的尾巴，但變成這樣，實在是最可愛的傷痛故事」、「在此送上祝福，早日康復」、「我家大丹犬也曾反復搖尾巴而受傷，結果我要在牠狗屋外貼着標示：請別讓Zeus太過開心」

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