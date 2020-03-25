【新冠肺炎】日本藝人志村健確診　他竟是阿笨與阿占的親人？

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）在全國肆虐，日本同樣大受牽連。日本長壽動物節目《志村動物園》主持人「志村健」，早前因發燒、咳嗽而緊急送院，外界一直揣測他患上新冠肺炎。至今天（3月25日）凌晨，其經理人公司證實他確診新冠肺炎。

今日凌晨（3月25日），志村健經理人公司證實志村健感染新冠肺炎（Instagram圖片：shimura_zoo_ntv）

現年70歲，被喻為「日本喜劇天王」志村健，日前因發燒咳嗽而緊急送院，外界懷疑他受新冠肺炎感染，至今日凌晨（3月25日）其經理人公司證實志村健感染新冠肺炎，並成為日本演藝圈首宗確診新冠肺炎的藝人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

志村健主持的《志村健動物園》是日本長壽的動物節目。當中《阿笨與阿占》的單元，講述黑猩猩「阿笨」和老虎狗「阿占」的歷險旅程，更是大受各地歡迎！志村健跟阿笨的感情非常好，甚至可以稱為「情同父子」！在阿笨退休後，仍帶領牠的女兒「布甸」繼續參與拍攝。

香港版《阿笨與阿占》由I Love You Boyz配音，二人生鬼搞笑的聲音演繹，為牠們的故事曾添不少趣味。（facebook圖片：cuddly.co.jp）

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《阿笨與阿占》2012年退休

阿笨與阿占在節目期間需要接受訓練員的任務，例如購物、乘車等等，由於牠們的行為、互動像小朋友般天真、傻憨，因此深受觀眾喜歡。不過，有觀眾懷疑阿笨時常參與節目拍攝，繼而電視台投訴虐待動物。及後，動物園亦遭當地環境省介入調查，懷疑園方違反《野生動植物保存法》。

阿笨在2012年因踏入繁殖期而性情大變，發生咬傷人事件，園方原定為牠舉辦的退休公演臨時煞停，阿笨被迫提早退休，阿笨隨後在2015年誕下女兒「布甸」。而阿占亦因為高齡而退出節目，隨後在2016年以12歲的高齡逝世。

《阿笨與阿占》成為無數人的回憶。（NTV）

《阿笨與阿占》後繼有人

電視台在2017年打算製作《阿笨與阿占》的續集，當時主持人志村健帶同阿笨的女兒「布甸」探望阿占的曾孫們，並讓布甸挑選拍檔，最終由阿占的曾孫「高迪」繼任。雖然牠們沒有如《阿笨與阿占》般成為節目的單元，但布甸現時仍有參與《志村健動物園》的拍攝，不時在節目跟志村健互動。

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