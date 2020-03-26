29磅厭世臉肥貓遭遺棄　義工一個舉動令牠爆紅　網民驚呼：我要養

十隻橘貓九隻胖，餘下那隻......只是還沒胖。美國有家收容所早前便接收了一隻重達29磅的橘貓！牠的性格雖然親人，但由於有著一張厭世臉，收容所的義工非常擔心牠找不到家。沒想到，一張義工抱起牠的照片，竟然引來千多名網民轉發，更有無數人留言表明要收養！

美國一家收容所早前接收一隻29磅的貓咪「Lebowski」（facebook圖片：DuPage County Animal Services）

美國一家收容所早前接收一隻29磅的貓咪「Lebowski」，牠的前主人由於要搬屋，所以遺棄了牠、把牠送到收容所。由於牠有張厭世臉，所以一直找不到領養者。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Lebowski的身型實在太過豐滿，即使義工想用雙手把牠好好抱著都非常吃力。沒想到，這個有趣的畫面被放到收容所的facebook後，卻令牠秒速爆紅！在短短2天內，照片已經被分享多達1700次，無數網民都爭相留言要收養牠。

義工用盡力氣也抱不住Lebowski。（facebook圖片：DuPage County Animal Services）

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收容所的發言人開玩笑指：「領養費並非按體重計算，所以Lebowski跟其他貓咪一樣，否則牠的領養費大概是10倍。」來自美國各地的網民都想收養Lebowski，經收容所挑選後，牠最終被一對夫婦所收養。

而這對夫婦亦會努力幫Lebowski減肥，目前已經稍有成效，Lebowski的下巴已經稍為變尖了！希望牠在半年到一年間，可以順利瘦到20磅，令牠更健康。

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日本有隻叫作「Ikura」的貓咪，牠看起來跟其他貓咪沒什麼分別，只是臉張得比較圓，沒想到牠的腰竟然跟女生一樣粗！牠甚至比忌廉哥還要重！

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來自韓國的虎斑貓Manggo，牠憑著豐腴的身型成功吸引30萬名網民追蹤，在網路上超有人氣！而最為人所熟悉的，莫過於牠那個大叔般的坐姿！

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