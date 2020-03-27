【新冠肺炎】紐約貓狗領養激增10倍　但不要開心得太早　因為...

新冠肺炎（COVID-19）在全球肆虐，世界各地都有搶口罩、搶搓手液、搶米、搶廁紙的情況，而最令人感到詫異的是，竟然有人搶貓、搶狗？ 美國紐約近日掀起有搶購寵物的熱潮，兩家當地大型的領養機構均表示，領養申請竟較疫症發生前上升10倍。這些人們領養貓狗，並不是為了防疫，全因在家隔離過份寂寞。

新冠肺炎導致美國最近的領養數字大幅上升。（facebook圖片：Muddy Paws Rescue NYC）

根據約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）資料顯示，截至3月26日，美國確診個案增至82404宗，數字超過中國、意大利，成為最多人確診的國家。美國多個州都採取強硬的防疫措施，包括禁止人們外出。人們感少社交聚會、長時間留在家裏，間接引發「搶寵物」的情況。

人們把毛孩子視為緩和緊張情緒的方法，過去兩周開始爭先領養貓狗。在疫情最嚴重的紐約，動保機構「Muddy Paws Rescue」和「Best Friends Animal Society」，在過去兩星期收到大量領養申請，數字較疫症出現前上升10倍，收容所的貓狗幾乎都被領養。

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機構恐現棄養潮

這種情況亦蔓延都美國其他地方，據ASPCA指出，洛杉磯動物收容所的領養數字亦較過去上升70%，而且這個情況開始出現在美國各地。有動保機構憂慮，這些領養者只是一時興起，想透過飼養寵物來解悶。在疫情結束後，這些寵物可能會再度被遺棄，出現一波棄養潮。

香港暫托家庭上升

這種搶貓、搶狗的潮流有出現在香港嗎？動保機構「救狗之家」回覆《香港01》查詢時表示，機構近月的領養、棄養數字並無顯著升跌。雖然有部分義工因疫情關係，而減少到機構幫忙，導致機構人手不足，難以仔細地照顧每隻狗狗。幸好，目前不少港人都在家工作，反而令暫托家庭的數字有所上升，暫托家長把狗隻接回家照顧，大大減輕機構義工負擔。

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