【老狗】暖爸背25公斤古代牧羊犬遊九份　因一個心酸理由頂硬上

每位飼主也會把毛孩當成親生子女般，用盡各種方法溺愛牠們；不論牠們年紀或體型多大，也會永遠視牠們為小孩子。台灣一名飼主為了不讓年老的愛犬受苦，於是一把背起重25公斤的牠走遍九份，暖心行為獲網民大讚。

台灣網民妙妙早前帶古代牧羊犬「塞奶」到九份遊玩，因年約10歲的塞奶不宜多走樓梯，因此妙妙的男友決定背起牠，代牠走過那些崎嶇難行的梯級。妙妙將男友背著愛犬的身影分享至網上，獲網民大讚「（狗狗）這輩子選對主人了」！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼▼▼點擊放大看飼主如何背著25公斤的古代牧羊犬走遍九份▼▼▼▼▼

+ 13 + 12 + 11

愛犬手術後行樓梯感不安

因塞奶曾進行白內障手術，所以眼內水晶體會積水兼有近視，故走樓梯時特別欠安全感。然而，九份地勢陡峭，一路上盡是梯級及斜路，因此妙妙的男友竟索性寵溺地背起25公斤的塞奶，好讓牠毋須自行踏樓梯。妙妙大讚男友是最稱職的狗奴，而網民亦紛紛留言讚揚其窩心行徑，「真的找不到有幾個這麼好的主人了」、「好暖的主人」、「有你愛牠，牠好幸福」、「真男人，帥」。

妙妙和塞奶之間的緣分始於9年前，當年妙妙在馬路邊救回險發生車禍的塞奶，並把牠帶回家，自此便作伴至今。隨著年紀漸長，塞奶的身體狀況逐漸大不如前，有白內障、關節老化、異味性皮膚炎等毛病，需要長期服用各種藥物及保健品。因此，妙妙想塞奶有生之年，用背帶及手推車帶牠遊遍台灣，留下更多燦爛回憶。

▼▼▼▼▼狗狗壽命僅得短短十多年，點擊放大看馴犬師如何面對愛犬離世▼▼▼▼▼