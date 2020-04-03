貓離世4年後媽意外懷孕　看到孩子擺熟悉姿勢：牠回來了！

你相信會有投胎轉世嗎？ 貓咪「Baby」在四年前因病離開，令媽媽哭得肝腸寸斷，當時爸爸曾經夢過牠說：「我出去玩幾天就回家了。」去年，媽媽意外懷孕，不禁令人想到是Baby回來了，直至早幾天，她看到孩子的這睡姿，就更確信貓咪轉世回來！

孩子的睡姿竟然跟貓咪不謀而合。（受訪者提供）

18歲的金吉拉貓「Baby」在2015年離開了媽媽，當時她傷心欲絕，每天晚上都睡不著覺、一邊想牠一邊哭。有天，她的丈夫卻夢到Baby跟他說：「我出去玩幾天就回家了。」4年轉眼間過去，劉媽媽開始從Baby離開的傷痛中振作起來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「我都43歲了，我根本沒有想再生。」去年，劉媽媽意外懷孕，她突然想起Baby在夢裏跟丈夫的對話，不禁聯想到Baby想回家當他們的孩子？劉媽媽決定去擲筊，獲得神明的意旨，結果擲出三個聖杯，表示胎中的孩子就是Baby，她才決定勇敢生下他。

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睡姿竟然一模一樣

「他很喜歡抓塑膠地墊，而且對我吃的鱈魚香絲，很有興趣。」隨著孩子越來越大，她發現一人一貓有不少共通點，有次她看到兒子的睡姿，不禁流出眼淚，「我剛看到兒子跟baby一模一樣的睡姿欸，頭的角度，手擺放的位置……他真的是我的Baby！」

「我一直覺得，我小兒子是我養了18年半的貓咪baby投胎的。」劉媽媽把貓咪轉生為兒子的故事分享到facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」不到三天，已經有超過2萬網民點讚，吸引6百多位網民留言，有人留言指：「他又回來找妳了，而且可以陪妳更久！」、「真的是！長的一模一樣耶！」、「貓的報恩！」、「他會用一些方式，讓你知道他是誰！」、「然後你就是會知道。」、「天啊！超有愛的！看了很感動。」

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