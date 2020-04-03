【領養狗】唐狗姊妹被逼分開　兜了個圈命運兩汪安排重逢

一對感情深厚的狗姊妹因現實而被逼分開，各自跟其領養者回家。正當以為牠們從此也只得各走各路時，命運卻悄然為牠們的再會鋪路，其中一隻狗狗因被退養而再度回到收容所。這次，牠不但覓得好歸宿，更尋回了牠的好姊妹。

2018年10月，台灣一間收容所「張媽媽流浪動物之家」接收了4隻同胎的幼犬，其中兩隻幼犬「金金」和「亮亮」感情尤其要好，不論是睡覺、散步、嬉戲也形影不離。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（Facebook@張媽媽流浪動物之家）

年幼可愛的牠們在約一個月後分別被不同人所領養，因此被逼分開，無法再經常見面。就在亮亮被領養人帶走的那天，金金表現得分外焦急和不捨，令義工張媽媽大感心酸不捨。張媽媽將兩位飼主的聯絡方式交給對方，希望兩位飼主能偶爾讓這對狗姊妹見面。

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被退養造就姊妹重逢一幕

豈料在半年多後，金金的領養人因家庭因素而無法繼續照顧牠，遂把牠退回給收容所。然而，當時金金已長大不少，覓得領養者的機會大大降低。但牠並沒因此垂頭喪氣，性格樂觀依然，每次出席領養活動也滿臉笑容。就在2019年12月的一場領養活動中，亮亮和其主人一同出現了。兩姊妹重逢後隨即打成一片，就像小時候般無憂無慮。牠們親密的互動均被亮亮的飼主看在眼中，經深思熟慮後，飼主終決定領養金金，好讓兩姊妹能從此一同生活。

義工張媽媽看到姊妹重聚一幕感動不已，嘆道：「牠們在外面繞了一大圈，終於又回到彼此身邊，彼此都是彼此的靠山。」張媽媽把金金和亮亮的故事與網民分享，並公開感謝牠們的飼主：「真的非常感謝領養人，在環境允許的情況下願意讓牠們再度相遇，再度生活在一起，牠們之間的姊妹之情令人動容。」

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