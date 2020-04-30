【貓砂】貓砂盆找到Chanel耳環　媽滿心歡喜近看氣到瘋：想燉貓肉

喵星人以任性聞名，百厭的性格並非人人也能招架。一名貓奴早前在家丟失了一隻名牌耳環，搜遍家中也未能找回，全因幕後黑手是她家中兩隻小貓。她最終在貓砂盆內尋回耳環，令她氣得七竅生煙。

飼主妮妮上月發現家中一隻Chanel耳環不翼而飛，嚇得她立刻翻箱倒櫃尋找，可惜她找遍了每個角落仍一無所獲。正當她正打算放棄，垂頭喪氣地到一旁更換貓砂之際，卻在砂盆中發現了那隻隱隱發亮的耳環。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

妮妮養了兩隻小貓，分別是9個月大的「麻花捲」和5個月大的「黑糖糕」。（受訪者提供）

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妮妮接受《香港01》訪問時，她養了兩隻小貓，分別是9個月大的「麻花捲」和5個月大的「黑糖糕」。因年紀尚幼，貓貓們十分好動活潑，經常在家大肆破壞一番。她憶述當時在貓砂中發現耳環後，頓時火冒三丈，氣得在內心怒吼「想燉貓肉」；而醒目的貓貓們則隨即敏捷地躲藏起來。最後她用酒精反覆多次清潔耳環，才放心將耳環收回櫃內。

除了耳環外，妮妮透露兩隻調皮小貓還經常到處搗亂，把玫瑰花、碟子等物品藏在貓砂盆內，害她哭笑不得。雖然她每次也會將物品收妥，但她嘆仍不敵貓貓們：「牠們懂得開門和櫃子，開了就隨便撥，我怎麼收都沒用。」

貓奴紛紛狂呻主子怪癖

妮妮的經歷意外引起了不少貓奴共鳴，紛紛列出在貓砂盆找到的奇怪物品，包括糖果、車匙、手提電話，甚至是遙控器。另外也有網民笑言貓砂盆變成了藏寶盆，「我要去挖看看有沒有戒指」、「淘寶成功」、「原來是聚寶盆啊」、「還好不是吃掉排泄出來，不然就變麝香奈兒了」。

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