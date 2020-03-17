【貓報恩】黑貓半夜狠咬主人臉　懷孕媽痛醒後大讚：沒白疼你

貓咪平日冷淡，但牠對你的愛，總在不知不覺間展露出來。有網民分享家中黑貓的窩心舉動，雖然她的臉被貓咪咬了，可是非但沒有怪責貓咪，更大讚「沒白疼你！」原來網民在熟睡中，不知自己穿了羊水，如沒及時被黑貓叫醒，後果難料。不過，她也同時補了一句：「下次可以不咬臉嗎？」

黑貓咬主人臉沒被責罵，反而得到讚許。（fb@愛貓聯盟）

近日有網民在Facebook社交群組《愛貓聯盟》裏分享了她與黑貓的故事。她指平日黑貓從不咬人，但沒想到早幾天（3月13日）清晨，貓咪突然咬了她的臉，令她從睡夢中痛醒。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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從網民分享出來的故事可得知，當網民懷孕後，黑貓似乎更喜歡親近人了。平日都沒主動一起睡，現在卻會自己開門，更跳上床與網民同睡，而且更顯得愛撒嬌。

穿羊水不自知

臨盆在即的網民指，當日她睡到清晨4時許，突然被家中黑貓咬臉，於是便痛醒了。這時才發現自己羊水已破，但熟睡時一直沒察覺到。

網民十分感激貓咪，因為如不及時處理到醫院做相關檢查，情況可大可小。因此留言大讚「真是沒白疼你！」不過，畢竟是女生，臉蛋很重要的，因此也留下一句小提示「但下次可以不咬臉嗎？」

新妹妹貓奴快來了，黑貓也心情緊張吧！（fb@愛貓聯盟）

其他網民紛紛看到這分享故事，大讚黑貓聰明乖巧。「很聰明！知道要趕快叫妳，事態緊急，直接咬臉」、「不把你咬醒，等等耽誤小奴才出生怎麼辦」、「可能知道咬臉比較痛，比較容易醒」、「可是我沒懷孕也被咬臉，下一胎，我再想一想要不要咬腳」、「咬臉才能醒，用心良苦呀！」、「牠應該是咬了許多地方，你都沒反應...咬臉已經是下下之策」、「牠會不會想問，媽咪為什麼你不去貓砂？」

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