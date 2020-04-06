流浪虎斑貓擺可憐樣騙港女　收養即露真面目　網民：感同身受

毛孩的外表某程度上正反映著牠們的生活，要是牠們長得圓潤可愛，證明其飼主對牠們照顧周到。一名網民日前在網上大呻遇到「騙子」，指其家中貓咪的外貌在被收養前後判然不同，由可憐無辜變得驕傲得戚。

港人阿欣一年多前加入貓奴行列，開始飼養人生第一隻寵物。貓咪「的的」由流浪貓所生，本來長得一臉楚楚可憐；然而現時兩歲的牠在被收養後，就露出了「小霸王」的真面目，眼角眉梢流露出得意洋洋的神情。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（受訪者提供）

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阿欣表示，「的的」媽媽是其男友家附近的一頭流浪貓，算是處於半放養狀態。兩年前，這隻貓生下了數隻小貓，二人成功為一眾小貓覓得收養者，只剩下「的的」。其實阿欣一直也想帶「的的」回家，惟因從未飼養過寵物而卻步，怕未能成為一個合格貓奴。但經過深思熟慮後，阿欣始終擔心放養存在風險，「既然我有能力，點解唔畀佢一個家，畀一個更好嘅生活環境佢」，遂終決心收養「的的」。

可憐貓變小霸王 被吵醒即發火

當時「的的」只得8個月大，不算十分黏人，臉上經常露出一副悽楚哀怨的表情，水汪汪的眼神在不知不覺間使人心融化。但自被收養後，「的的」彷彿知道自己已榮升主子，神情逐漸變得自信驕傲，與當初可憐的模樣截然不同。

阿欣笑指牠就如「小管家」般，「去到邊跟到邊，痴住曬，得返小小位都要迫埋嚟。」要是有時阿欣和家人高聲談話，被吵醒的「的的」更會特地前來喵喵地責罵他們。除此之外，不論家中發生大小事，「的的」也會上前視察，並儼如皇帝般每天在家巡視。

阿欣將「的的」的前後對比照分享至網上，不少網民看到後均大嘆感同身受，表示曾親身經歷類似「騙案」，讓他們不禁懷疑家裏的貓是否曾被調包；看來，天下貓貓也同樣「奸」。

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