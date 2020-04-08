【狗狗祭祖】柴犬、貴婦狗虔誠站神枱前　懷念婆婆不捨得走

難道真的舉頭三尺有神明？ 台灣有狗主在清明節帶了兩隻狗狗一起回家祭祖，結果整理好拜祭的物品後，牠們竟然安定地坐在神枱前！媽想起婆婆時常會摸牠們、抱牠們，還賞牠們吃肉肉，頓時覺得：婆婆果然沒白疼牠們！不過有網民就開玩笑指：是等吃雞腿嗎？

柴犬Rocky和貴婦狗咖啡安地坐在神枱前，非常乖巧。（受訪者提供）

前天（4月4日）是清明節，台灣有媽帶著柴犬Rocky和貴婦狗咖啡，回到婆婆家裏祭祖。正當大家忙著準備祭祖的物品之際，兩隻狗狗竟做出一個令人感到超暖心的行為。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「我在清明早上準備了鮮花、水果、乾餅，準備拜祭。」沒想到，她一回頭就看到Rocky和咖啡站在神枱前，誠心誠意地看著神枱，媽媽接受《香港01》訪問時提及，「我覺得婆婆、大嫂生前還蠻疼愛牠們，於是叫牠們坐在神桌前……牠們也乖乖坐著。」牠們在神枱前坐了三至五分鐘，才依依不捨地離開。

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「每次回婆婆家，她們都會撫摸牠們或逗牠們玩，偶爾會偷拿肉給牠們吃。」媽形容婆婆和大嫂都很愛惜Rocky和咖啡，把牠們當成金孫、外甥。雖然平日神枱也有供奉水果，但牠們從沒有這樣站立過，這次Rocky跟咖啡做出異常的行為，難道知道婆婆、大嫂都不在，所以想盡點孝心？果然沒白疼牠們！

「清明祭祖，願全家平平安安，健康無恙！」媽媽把兩寶站立在神枱前的照片放到facebook群組「有點毛毛的」，獲得過千網民點讚，部份留言指：「好虔誠的毛孩」、「背影好可愛」、「好乖的寶貝」、「有孝心」，也有網民開玩笑說：「是等吃雞腿嗎？」

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無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。

日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

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台灣有隻黑柴「提摩」，牠超寵寶寶，每當聽到寶寶的哭聲，都會秒速跑到圍欄前查看，還會著緊地把頭塞進圍欄裏，場面超溫馨！不過有網民就擔心牠的頭會卡住。

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