Janice Man 文詠珊千呎豪宅曝光　即睇狗狗每日點過奢華生活

文詠珊(Janice Man)於去年（2019年）下嫁富三代男友，有傳他們在價值逾千萬元的大埔比華利山別墅定居。 受疫情影響，Janice Man近日減少外出，不時在家做運動，更令其豪宅設計曝光於大家眼前！其實在較早時間，Janice Man愛犬小黑的Instagram亦不時拍攝到屋內的裝潢，顯露出與別不同的氣派。

日前，Janice Man在Instagram分享了一日居家生活，意外令她的豪宅設計曝光！她在IG提及當日睡得不好，原本行山的計劃也取消了，於是在家裏安排其他節目，她指出：「醒來先給自己做個深層清潔面膜，再替小黑做了一個SPA。然後做了一連串嘅腹肌運動，現在按摩師準備幫我做個淋巴排毒，再做個香薰按摩。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

從照片可以看見，Janice Man在簡約的木製地板上，鋪上一張瑜伽墊，面對著超大的投影幕，一邊看著影片，一邊做運動。她的愛犬「小黑」坐在猶如床般寬敞的沙發上，精神支持著她做運動。窗戶雖然拉上了白紗窗簾，但不難看出是一家複式的獨立屋！

小黑在超大的白色浴缸做SPA，其實Janice Man的愛犬「小黑」也有Instagram，還不時分享牠的日常生活。（Instagram圖片：Janice man）

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早在Janice Man分享居家生活前，在小黑的Instagram已經透露了她住所的裝潢，譬如寬敞的睡床、XXL的沙發、極大的客廳、對海的露台、上落的樓梯，統統都反映了Janice Man住所有多寬敞！

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早前，台灣歌手蕭敬騰到參與內地節目《今晚九點見》，邀請主持人到家中作客，讓其價值2億台幣的豪宅曝光。他在節目裡，更分享與家裡10隻貓狗的相處經歷，當主持人問及他會不會帶狗散步，他竟然說不會，而其後的原因更令人感動。

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