爸爸飲醉酒強闖貓屋　貓貓受驚報復　結局笑翻網民

貓咪天生擁有可愛迷人的外表，因此對於投懷送抱的人類早就司空見慣，但有時遇到過分熱情的人，即使是見慣大場面的牠們也難免會感到困擾。日前，日本一名貓奴就借醉闖進主子的小屋，這逗趣的一幕被其太太拍下，瞬即成為網民熱話。

近日，一名日本網民分享了醉酒父親和家中貓主子的「合照」，父親的爆笑行為令這則貼文大受歡迎，成為Twitter上的熱門話題。相中身穿藍色格仔上衣的父親一頭栽進貓咪的屋內，場面奇怪又爆笑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日本網民家中的白貓。（Twitter@bon_the_fool）

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該名日本網民指，他的父親日前（6日）喝醉了，回家後隨即倒在地上，並將頭撞進家中貓咪的藍色小屋裏，就此倒頭大睡。屋內的白貓被嚇得趕忙逃走，艱難地從門口的縫隙中爬出來。母親迅速地拍下這奇怪的畫面，並將相片分享給兒子，並指貓貓逃走時十分不耐煩地踩在爸爸的臉上。

貼文旋即吸引了大批網民關注，至今已有逾14萬人讚好及4多萬人分享，網民笑言，「喚起爸爸前世的記憶了」、「喝醉了也一定要闖空門吸貓」、「還好不是倒在貓砂盆」、「貓咪在大喊『放我出來』」、「其實他是不是想吸貓醒酒」。

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