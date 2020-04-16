【狗行為】拉布拉多犬泥漿「滑稽起舞」　網民知道真相後都被感動

毛孩也會開心到跳舞？ 網絡近日熱傳一段狗狗跳舞的影片，片中有隻拉布拉多尋回犬，在泥漿裏手舞足蹈，看起來玩得非常開心！不過，牠跳舞竟然跟「開心」無關，牠有這樣的行為，全因患上罕有的疾病。

拉布拉多尋回犬Stevie時常跳舞。（Instagram圖片： stevie_the_wonderdog）

外國有隻名叫「Stevie」的拉布拉多尋回犬。Stevie的媽媽為牠開了一個Instagram，並不時上載照片、影片來分享牠的日常生活。近日，有一段Stevie跳舞的影片在網上廣傳，不少網民都被牠在泥漿跳舞的樣子逗笑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Stevie在泥漿裏左踏、右踏，看起來好像興奮地手舞足蹈，不過這種「舞步」全因Stevie患上罕見的「小腦發育不健全」有關。仔細留意，Stevie的四肢並不協調，牠原意是想往前走，但由於疾病導致牠無法控制手腳，平衡力欠佳、身體左右搖晃，看起來才產生牠在跳舞的錯覺。

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網民知真相後表示難過

Stevie的媽媽上星期（4月9日）在Instagram上載牠跳舞的影片後，旋即獲網民轉載到網上討論區、facebook，連外國知名的專頁「Woof Woof」也轉載Stevie跳開心舞的影片，不少網民看到影片都大讚牠可愛，不過也有網民得知牠舞步背後，承受「小腦發育不健全」的痛苦，都大感婉惜，部份留言指：「我為這可愛的舞步感到難過」、「牠很高興、但我看著很難過。」

雖然不少人都對Stevie的疾病感到難過，不過Stevie的媽媽把牠照顧得很好，而且牠亦非常享受水窪舞蹈的樂趣，不時都會跑進水窪、泥坑玩耍，把自己弄得全身骯髒。

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