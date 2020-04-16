珠海5月1日起禁食狗　成內地第二文明城市　全國禁食狗肉不遠矣？

寵物主人早已視貓狗為重要家庭成員，與牠們不可分割。 繼深圳推出禁吃貓狗政策後，珠海市日前也宣布，將推最嚴禁野令，成內地第二個禁吃狗肉城市。這是否意味着全國將會禁吃貓狗肉呢？政策尚未實行，但網上爭議聲已不絕，至今仍未有共識。

有人認為吃狗肉是傳統文化，沒有理由要去禁止。（資料圖片）

珠海政府日前召開新聞發布會，表示在5月1日起施行新條例，列明貓狗等寵物是禁止食用，違者將罰款。這是繼深圳市後，第二個明文規定禁食貓狗的內地城市。

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珠海市在4月14日時召開新聞發布會，公布《珠海經濟特區禁止食用野生動物條例》將於今年5月1日起施行，該條例對禁食範圍、可食範圍以及以食用為目的的非法獵捕、交易、運輸野生動物等相關行為進行了明確規範。

條例中沒有明確列出貓狗是否可食用，但珠海市人大常委會法制工作委員會主任雍靈指，雖然《條例》中沒有對貓、狗等家養寵物作明確規定，但根據《條例》第三條，可食用動物必須滿足「列入畜禽遺傳資源目錄」、「依法許可食用」和「檢疫檢驗合格」3個條件。

貓、狗並未列入畜禽遺傳資源目錄中，也無法取得屠宰的檢疫檢驗證，因此貓、狗等家養寵物不屬於《條例》中可食用動物範圍內，應當禁止食用。針對非法食用等行為，將按動物價值最高處以20倍罰款。

愛狗人士得悉新政策，都大表歡迎。（微博）

狗狗是伴侶動物有暗示？

早前（4月8日）時，農業農村部在其官網公布了《國家畜禽遺傳資原始目錄（徵求意見稿）》（簡稱《目錄》）並向社會公開徵求意見。《目錄》包括家養的傳統畜禽和特種畜禽共31個種，列入《目錄》的動物，按照家畜家禽進行管理，可以用於食用等商業利用。

農業農村部在說明中回應，隨著人類文明進步和公眾對動物保護的關注及偏愛，狗已從傳統家畜「特化」為伴侶動物，國際上普遍不作為畜禽，中國不宜列入畜禽管理。不少內地網民估計，新政策是為了全國禁食狗肉鋪路。

禁吃貓狗近月政策時序表：

3月31日：深圳市人大常委會審議通過《深圳經濟特區全面禁止食用野生動物條例》，貓狗等寵物被禁止食用。

4月8日：農業農村部在其官網公布了《國家畜禽遺傳資源目錄(徵求意見稿)》，其中貓狗並沒有被列入《目錄》，這意味著貓狗有可能被禁食。

4月14日：珠海召開《珠海經濟特區禁止食用野生動物條例》新聞發布會。規定禁止食用貓狗等家養寵物。

爭議未有共識

新政策公布後，網上討論聲音不絕。雖然不少人表示大力支持「支持珠海，禁食貓狗肉可以杜絕偷盜搶黑色產業鏈，保障人民食品安全，社會和諧穩定！是順應國際文明潮流的必然趨勢，是全球一體化的體現」、「真好，希望全國一樣」、「挺好的，為什麼要冒著傳染病和寄生蟲危險吃吃吃」。

但反對者則認為「吃狗肉是傳承的優秀美食文化」、「堅決反對禁食狗肉！這是合法的權利！」或許要達至全國禁食狗局面，仍有一段很長的路要走，但新政策至少為不少動保人士帶來希望。

【內地會全面禁吃貓狗嗎？深圳早前也推出政策，將嚴打吃狗肉】

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【貓狗無罪，也與這次疫情無關。點擊圖片看網民如何呼籲，別再被誤導，令毛孩無辜受害】

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