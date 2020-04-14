【領養狗】老柴犬被棄兩次怕乘私家車　媽一個方法令牠擺脫陰影

為了哄毛孩開心，飼主們不惜出盡法寶，一名來自台灣的飼主甚至特地購入一架電單車，只為令博愛犬一笑。12歲的柴犬「錢錢」總對私家車表現出莫名的抗拒和恐懼，然而卻不時會跳上路邊停泊的電單車，換上一臉燦爛的笑容，令飼主突然想出一個壯妙計！

柴犬「錢錢」現年12歲，曾在半年內兩度被退養，雖然現已覓得好歸宿，但過去不愉快的經歷已在牠內心種下陰霾。因此，牠對私家車尤其反感，每次出門也不願坐車。飼主錢媽不忍看見牠揣揣不安的模樣，於是決定為牠買入一輛電單車。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

柴犬「錢錢」對私家車尤其反感。（Instagram@shibamoney）

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錢媽表示，就在領養錢錢後不久，她就發現錢錢似乎不太喜歡乘坐私家車。經過家人們的細心安撫後，錢錢才終於願意坐上家人的車子，更會享受地把頭伸出窗外吹風；但要是遇到陌生的車，如計程車或朋友的坐駕，錢錢便會直接鬧脾氣，不願上車。與此同時，錢媽發現錢錢經常會跳上在路邊停泊的電單車，並會掛著燦爛的笑容，與乘坐私家車的模樣截然不同。

錢媽笑指錢錢的行為彷彿是種暗示，於是決定特地為牠買入一輛電單車，好讓牠從此能愉快地出門遊玩。買車當日，錢錢身為主角當然也有參與挑選過程，最後錢媽及家人亦選擇了牠最愛的款式。錢媽指牠彷彿知道了家中已有專屬坐駕，現時已不會再亂跳上路邊的電單車。

▼▼▼錢錢起初因曾被棄養而不敢在新家入睡，錢爸一個暖心行為終令牠卸下心防▼▼▼

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▼▼▼同場加映：豆柴見義勇為，看見朋友被欺負決定鼓起勇氣反擊！▼▼▼